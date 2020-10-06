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Россия заняла четвертое место в топ-5 стран по отказу от наличных 

Банки.ру и ещё 7 23 минуты назад
Россия вошла в топ-5 стран по отказу от наличных
Фото: ТАСС
Россия вошла в топ-5 мировых лидеров по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей в период пандемии, пишет РБК. Об этом говорится в докладе «Международные платежи в 2020 году: вперед в будущее», который подготовили аналитики Boston Consulting Group (BCG). Аналитики оценили чистое изменение потребительских платежей наличными: в России показатель составил -48%, ее опережают только Великобритания (-62%), Канада (-59%) и Австралия (-53%). Четвертую позицию вместе с Россией делит Румыния (-48%), а на пятом месте Нидерланды (-47%).
Пандемия коронавируса и ее последствия ускорили изменения в индустрии платежей, которые обычно занимают около десяти лет, отметил управляющий директор и партнер офиса BCG в Париже Ян Сенан. Однако этот благоприятный период не будет длиться вечно, добавил он.
По данным ЦБ, за II квартал 2020 года доля безналичных платежей выросла почти до 70%. За время пандемии использование наличных среди российских потребителей сократилось на 41% при расчетах и оплате заказа при доставке, использование бесконтактных карт выросло на 41%, а мобильных платежей — на 31%, сообщил представитель Visa. В исследовании Mastercard в первой половине 2020 года почти половина опрошенных россиян отметили, что в период пандемии стали реже платить наличными, а 22% сообщили, что больше совсем не пользуются наличными деньгами, предпочитая карты.
По словам экспертов, во многих странах проникновение эквайринга ниже, чем в России, что иногда обусловлено большей долей МСБ в экономике. Также размер карточных комиссий в Европе существенно меньше, чем в России, что ограничивает банки в возможности предоставления кешбэка за безналичные платежи, который стимулирует пользователей расплачиваться картой. Тренд также связан с развитием мобильных приложений и платежных сервисов, а также активной поддержкой цифровизации расчетов со стороны ЦБ, считают эксперты.
Согласно прогнозам BCG, в ближайшие пять лет совокупные среднегодовые темпы роста выручки платежного сектора России от транзакционного банковского обслуживания составят от 2,8 до 7,8% в зависимости от сценария восстановления экономики, что может быть выше мировых показателей (прогноз — 4,4%).
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Комментарии
Экономика , Экономика России , Visa , Центральный банк России
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