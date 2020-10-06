МВФ одобрил льготы по кредитам для 28 стран

"Срок первоначального моратория, принятого в апреле, истекал 13 октября. Тогда МВФ направил около 227 миллионов долларов этим странам на обслуживание долга. Второй транш будет намного больше — в районе 959 миллионов долларов", — со ссылкой на источник пишет РИА Новости.