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МВФ одобрил второй транш льгот по кредитам для 28 стран 

Российская Газета и ещё 4 1 час назад
МВФ одобрил льготы по кредитам для 28 стран
Фото: РИА Новости
Международный валютный фонд одобрил для 28 беднейших стран-членов продление льгот по кредитам еще на шесть месяцев. Об этом говорится в заявлении организации.

"Срок первоначального моратория, принятого в апреле, истекал 13 октября. Тогда МВФ направил около 227 миллионов долларов этим странам на обслуживание долга. Второй транш будет намного больше — в районе 959 миллионов долларов", — со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Предполагается, что помощь в выплате долга поможет этим странам высвободить ресурсы для борьбы с коронавирусом. Ранее эксперты ВОЗ заявили, что по итогам минувшей недели число заболевших в мире выросло более чем на два миллиона человек. По данным организации, число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом на планете достигло 34 804 348.
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Экономика , Международный валютный фонд , ВОЗ , РИА Новости
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