Курс доллара: Трамп подложил свинью рублю

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что курс доллара в ближайшую неделю останется в границах 75-80 рублей. Аналитики заявили, что волнения на рынках связаны с новостями, появляющимися в преддверии выборов президента США.
Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Виталий Громадин считает, что новости о найденном у президента США Дональда Трампа коронавирусе и приостановке дебатов снижают спрос на рубль и другие рискованные активы. По прогнозу Громадина, в ближайшие дни доллар будет стоить 76-79 рублей.
Эксперт банка «Зенит»Владимир Евстифеев добавил, что рублю помогают заявления о планах Центробанка удвоить объем продажи валюты. Восстановление курса нацвалюты может начаться в ближайшее время, а пока он будет находиться на отметке в 78 рублей за доллар, считает Евстифеев.
Однако Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка предупредил, что рубль в ближайшие дни может показать худшую динамику, чем валюты других развивающихся стран: коронавирус и возможный проигрыш Трампа на выборах повышают угрозу введения санкций против России.
Как сообщал «Рамблер», в начале торгов Московской биржи 5 октября рубль начал дорожать к доллару благодаря росту спроса на риск и дорожающей нефти.
Доллар потерял 25,25 копейки, подешевев до 77,95 рубля. А евро торговался по 91,38 рубля (на 24,75 копейки меньше, чем в конце прошлой недели).
Проверить текущий курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».