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Названа единственная процветающая страна Европы 

Прайм 1 час назад
Названа единственная процветающая страна Европы
Фото: Reuters
Агентство Bloomberg назвало Германию единственной страной в Еврозоне, которая показала стабильный экономический рост в сентябре текущего 2020 года.
Германия стала единственным процветающим государством в регионе в то время, когда остальные страны продолжают "страдать" от пандемии.
Что способствует такому положению Берлина? Рост мировой торговли вытягивает ориентированную на экспорт экономику Германии. Другие страны ЕС, в частности, на юге региона, отстают из-за того, что их экономики сильно зависят от туризма и рынка услуг.
Именно сектора туризма и услуг приняли на себя удар пандемии. Отягощает ситуацию то, что многие введенные ограничения (например, возможность путешествовать) продолжают проседать сейчас, когда рост заболеваемости COVID-19 снова растет.
В странах Европы в настоящее время начинают возвращать ограничения на поездки, часть стран закрывают бары и рестораны. Агентство пишет, что, в частности, для Франции такие меры означают очередное сокращение производства в частном секторе. В Италии производственная активность практически встала.
По мнению опрошенных агентством экономистов, в четвертом квартале текущего 2020 года в экономике Евросоюза снова будет спад.

"Многое будет зависеть от того, удастся ли контролировать вторую волну вирусных инфекций и можно ли ослабить ограничения социального дистанцирования, чтобы снова активизировать деятельность сектора услуг", — цитирует агентство экономиста IHS Markit Криса Уильямсона.

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Экономика , Крис Уильямсон , ЕС , IHS , Bloomberg
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