Раскрыт план властей по спасению рубля 

В России раскрыли планы властей по спасению рубля. Как сообщает газета «Ведомости», Минфин Центробанк собираются продавать валюту на 11 миллиардов рублей в день. Так, с 7 октября по 6 ноября Минфин будет продавать по 5,7 миллиарда рублей, а ЦБ с 1 октября продает примерно на 5,3 миллиарда. При этом, указывает издание, ни ведомство, ни регулятор не связывают свои действия с поддержкой национальной валюты.

В ЦБ объявили, что продают иностранную валюту от сделки со Сбербанком : до конца года планируется продать еще на 185 миллиардов рублей.

В Минфине напомнили, что при снижении стоимости российской нефти Urals ниже прописанного в бюджетном правила 42,4 доллара за баррель запускается механизм продажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для того, чтобы компенсировать недополученные нефтегазовые доходы в бюджет. Сейчас нефть торгуется на уровне 41,2 доллара за баррель.

Курс рубля на минувшей неделе резко ослабел: 29 сентября евро впервые с января 2016 года взлетел выше 93 рублей, а доллар в тот же день вплотную подошел к 80 рублям. К концу недели российская валюта немного укрепилась, однако в понедельник, 5 октября, падение рубля возобновилось. На открытии торгов во вторник, 6 октября, курс доллара вырос на 16 копеек — до 78,26 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 92,22 рубля.