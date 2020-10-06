Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.40
$
78.54
92.35
92.65
Прогноз
12.10 – 19.10
$
79.30
90.82
Индексы и котировки Brent
41.70
+0.10 Золото
1910.44
+0.04 РТС
1157.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.10
1.1777
+0.0005
21.09
1.1771
02.10
24.09
10.09

Раскрыт план властей по спасению рубля 

Lenta.ru 53 минуты назад
В России раскрыли планы властей по спасению рубля. Как сообщает газета «Ведомости», Минфин и Центробанк собираются продавать валюту на 11 миллиардов рублей в день. Так, с 7 октября по 6 ноября Минфин будет продавать по 5,7 миллиарда рублей, а ЦБ с 1 октября продает примерно на 5,3 миллиарда. При этом, указывает издание, ни ведомство, ни регулятор не связывают свои действия с поддержкой национальной валюты.
В ЦБ объявили, что продают иностранную валюту от сделки со Сбербанком: до конца года планируется продать еще на 185 миллиардов рублей.
Ставки на новости: Доллар пробьёт отметку в 80 рублей
В Минфине напомнили, что при снижении стоимости российской нефти Urals ниже прописанного в бюджетном правила 42,4 доллара за баррель запускается механизм продажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для того, чтобы компенсировать недополученные нефтегазовые доходы в бюджет. Сейчас нефть торгуется на уровне 41,2 доллара за баррель.
Курс рубля на минувшей неделе резко ослабел: 29 сентября евро впервые с января 2016 года взлетел выше 93 рублей, а доллар в тот же день вплотную подошел к 80 рублям. К концу недели российская валюта немного укрепилась, однако в понедельник, 5 октября, падение рубля возобновилось. На открытии торгов во вторник, 6 октября, курс доллара вырос на 16 копеек — до 78,26 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 92,22 рубля.
Последние новости
Навальный изложил свою версию о пережитом и «Новичке» Навальный изложил свою версию о пережитом и «Новичке» Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве ФСБ задержала военного и его брата за госизмену в пользу Эстонии ФСБ задержала военного и его брата за госизмену в пользу Эстонии
Комментарии 47
Экономика , Видео , Рынки , Сбербанк России , Минфин , Центральный банк России , Фонд национального благосостояния
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам назвали сроки компенсации советских вкладов
Россиянам назвали сроки компенсации советских вкладов
Названа зарплата синоптиков-«отшельников»
Названа зарплата синоптиков-«отшельников»
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Китай отказывается от российских продуктов
Китай отказывается от российских продуктов
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
«Нечего терять»: экономике России вынесли приговор
03:21
«Нечего терять»: экономике России вынесли приговор
Экономика
Война в Карабахе «убивает» нефть и газ
00:45
Война в Карабахе «убивает» нефть и газ
Экономика
В России предсказали рекордное подорожание доллара
03:21
В России предсказали рекордное подорожание доллара
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение