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Все финансовые операции приостановлены в Киргизии 

Прайм 1 час назад
В Киргизии приостановлены все финансовые операции
Фото: РИА Новости
Министерство финансов Киргизии заявило о приостановке всех финансовых операций, которые проводятся через министерство.

"В связи со сложившейся ситуацией центральный аппарат, структурные и подведомственные подразделения министерства финансов Кыргызской Республики провели экстренное собрание с представителями народа, признали власть народа и единогласно рекомендовали на назначение исполняющим обязанности министра Мукашева Кыялбека Белековича", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что созданы народные комитеты и ополчения, предпринимаются усилия по обеспечению бесперебойного функционирования министерства. В дальнейшем минфин проведет стабилизационные работы.

"В настоящее время все финансовые операции, которые производятся через министерство финансов, приостановлены до особого распоряжения легитимной власти", — добавляется на сайте.

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева.
Экс-глава МВД Киргизии Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора, и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. Позднее ЦИК признал их недействительными. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 686 человек, один погиб.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
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Экономика , Жанторо Сатыбалдиев , Алмазбек Атамбаев , Сооронбай Жээнбеков , МВД , Центризбирком России , Минфин
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