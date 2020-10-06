Российские офшоры улучшат 

Минэкономразвития собирается существенно улучшить условия деятельности компаний в специальных административных районах (САР), выполняющих функции российских офшоров, пишут «Ведомости».

Большая часть изменений связана с порядком регистрации новых резидентов САР — он должен стать проще и привлекательнее для иностранных компаний, преимущественно российского происхождения. Поправки в законодательство готовятся по просьбе самих потенциальных репатриантов.

По действующим правилам, переехать в один из двух САР — на острове Октябрьский в Калининграде или на острове Русский во Владивостоке — можно либо напрямую из страны прежней регистрации, либо транзитом через третью юрисдикцию. Последний вариант может оказаться привлекательным, если законы страны регистрации прямо запрещают переезд в Россию.

Еще одно готовящееся новшество — возможность создания международных фондов, учредителями которых будут выступать в том числе физлица. В их управление можно будет передавать активы без потери контроля над ними. Предполагается, что так бизнес сможет защищать свое имущество, в том числе от угрозы иностранных санкций.

В последнее время регулирование и правила работы в САР претерпевают существенные изменения, в том числе связанные с пересмотром Россией налоговых соглашений с некоторыми странами. Изначально льготной ставкой в пять процентов по налогу на дивиденды у источника (по месту выплаты) могли пользоваться только публичные (торгуемые на бирже) компании-резиденты. Однако Минфин разработал законопроект, распространяющий льготу на всех резидентов. Предполагается, что такой шаг стимулирует компании с российскими корнями переезжать из стран, в отношении которых пониженные ставки на дивиденды и проценты вскоре будут отменены.

Кроме того, власти собираются начать взимать плату за регистрацию в САР. Такая мера прописана в действующей версии закона, однако не конкретизирована, что мешает исполнять ее на практике.