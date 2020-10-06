Путин назвал приоритет российских властей 

Президент России Владимир Путин назвал приоритет властей на ближайшие годы. По его словам, особое внимание нужно уделить исполнению социальных обязательств. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства на встрече с руководителями фракций Госдумы призвал парламентариев детально проработать ключевые параметры федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы. Помимо выполнения соцобязательств он призвал обратить особое внимание на достижение национальных целей, намеченных на ближайшее десятилетие.

Путин напомнил, что в послании Федеральному собранию он предлагал расширить демографическую программу и улучшить механизмы соцзащиты, особенно семей с детьми. Он также отметил, что на фоне пандемии коронавируса власти приняли меры для поддержки населения в условиях кризиса. Путин отметил, что некоторые из этих мер носят долгосрочный характер и должны быть в полной мере отражены в новом трехлетнем бюджете.

В сентябре 2020 года президент России назвал социальный контракт одним из главных способов борьбы с бедностью. Он призвал помочь бедным россиянам и поручил правительству разработать четкие критерии поддержки семей с доходами ниже прожиточного минимума.