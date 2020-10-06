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Путин назвал приоритет российских властей 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Президент России Владимир Путин назвал приоритет властей на ближайшие годы. По его словам, особое внимание нужно уделить исполнению социальных обязательств. Об этом пишет ТАСС.
Глава государства на встрече с руководителями фракций Госдумы призвал парламентариев детально проработать ключевые параметры федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы. Помимо выполнения соцобязательств он призвал обратить особое внимание на достижение национальных целей, намеченных на ближайшее десятилетие.
Путин напомнил, что в послании Федеральному собранию он предлагал расширить демографическую программу и улучшить механизмы соцзащиты, особенно семей с детьми. Он также отметил, что на фоне пандемии коронавируса власти приняли меры для поддержки населения в условиях кризиса. Путин отметил, что некоторые из этих мер носят долгосрочный характер и должны быть в полной мере отражены в новом трехлетнем бюджете.
В сентябре 2020 года президент России назвал социальный контракт одним из главных способов борьбы с бедностью. Он призвал помочь бедным россиянам и поручил правительству разработать четкие критерии поддержки семей с доходами ниже прожиточного минимума.
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Экономика , Видео , Владимир Путин , Госдума , ИТАР-ТАСС
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