В Киргизии изъяли деньги из банкоматов

Президент союза банков Киргизии Анвар Абдраев заявил об изъятии денежных средств из банкоматов и отключении самих автоматов.

"Сегодня были изъяты средства из банкоматов для того, чтобы не проводились операции, и отключены автоматы. Ну вы знаете печальный опыт 2005-го, 2010 года, в те события доходило до нехороших действий со стороны определенных лиц, которые взламывали банкоматы, мародерства происходили. Вот исходя из этого печального опыта было принято такое решение", — приводит Sputnik Киргизия слова Абдраева.

Он подчеркнул, что скорее всего уже к среде офисы коммерческих банков и банкоматы заработают вновь, добавляет Sputnik.

Ранее министерство финансов Киргизии заявило о приостановке всех финансовых операций, которые проводятся через министерство.

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева

По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 — силовики. Один человек погиб.