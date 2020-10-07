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Минфин установил новый рекорд по размещению ОФЗ 

Прайм и ещё 4 1 час назад
Минфин установил новый рекорд по размещению ОФЗ
Фото: РИА Новости
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29013 с погашением в сентябре 2030 года на 315,73 миллиарда рублей, установив новый рекорд по объему размещения на одном аукционе, следует из сообщения Московской биржи.
Спрос составил 316,331 миллиарда рублей, цена отсечения — 95,239% от номинала, средневзвешенная цена — 95,4133% от номинала.
Позднее в среду Минфин предложит на аукционе ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года в объеме 30 миллиарда рублей.
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Экономика , Московская биржа , Минфин
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