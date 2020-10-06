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Путин рассказал о судьбе мегамоста на Сахалин 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Путин рассказал о судьбе мегамоста на Сахалин
Фото: РИА Новости
По его словам, вопрос реализации проекта не снят с повестки дня и мост нужен России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы государства в ходе встречи с лидерами думских фракций.
Путин указал на важность проекта, однако отметил его дороговизну. По словам главы государства, мост на Сахалин «дорогая история» не только с точки зрения строительства самого объекта. Дело в том, что, по оценке экспертов, наиболее целесообразно расположить его на севере Хабаровского края, где слабо развита дорожная сеть.

«И там предстоит работа, стоимость которой сопоставима или даже больше, чем стоимость самого моста», — пояснил президент.

В настоящее время строительство перехода с материка на Сахалин рассматривается в двух вариантах, которые подразумевают возведение моста и тоннеля. Приоритетным является сценарий строительства железнодорожного моста. Длина однопутной линии должна составить более 580 километров, стоимость проекта оценивается в 540,3 миллиарда рублей. Согласно транспортной стратегии России до 2035 года, проект могут начать реализовывать в 2024-2035 годы.
Ранее сообщалось, что у российских властей пока не нашлось денег на реализацию мегапроекта моста через реку Лену в Якутии. Из-за отсутствия перехода у жителей Якутска нет круглогодичной сухопутной связи с федеральными трассами.
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Экономика , Интерфакс
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