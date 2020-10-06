Россия раскрыла планы по «Северному потоку-2»

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«Газпром» раскрыл планы относительно газопровода «Северный поток-2». Российская компания изучает варианты адаптации проекта под обновленные требования Газовой директивы ЕС . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы концерна.

«Газпром» также заявил о желании завершить строительство «Северного потока-2» в скорейшие разумно возможные сроки. Обновленная газовая директива требует резервирования для альтернативных поставщиков половины мощностей морских газопроводов, приходящих в европейские страны. Однако поскольку в России «Газпром» является монополистом в экспорте газа, труба в случае выполнения требования окажется наполовину пустой.

В октябре датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG, оператору строительства газопровода «Северный поток-2», разрешение на работу в территориальных водах королевства.