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Курс доллара: есть ли шансы у рубля 

Мария Иванова 1 час назад
Курс доллара: есть ли шансы у рубля
Фото: РИА Новости
Эксперт FxPro Александр Купцикевич заявил, что курс доллара в ближайшее время может ослабнуть из-за продаж валюты властями России и позитивных новостей из США. Об этом пишет «Российская газета».
Купцикевич обратил внимание, что Центробанк и Минфин с начала месяца вместе ежедневно скупают рубли на бирже и продают валюту. Сумма интервенций должна вырасти с 2,4 до 5,3 миллиарда рублей.
По словам аналитика, хотя это и небольшие объемы, интервенции — позитивный фактор, который может сделать рубль сильнее, чем он должен быть.
Кроме того, спрос на рисковые активы продолжает питать нефть и рынки. Купцикевич заявил, что на доллар сейчас давят новости об улучшении самочувствия президента США Дональда Трампа и позитивные данные о деловой активности в ЕС.
Аналитик отметил, что в пользу нацвалюты играет «экстремальная перепроданность» в сентябре и способность рубля удержаться ниже 80 за доллар.
Как сообщал «Рамблер», утром 6 октября рубль падал на Мосбирже, несмотря на дорожающую нефть. Доллар набрал 18 копеек и вырос до 78,28 рубля. Евро подорожал до 92,2 рубля, на 14,5 копейки.
Эксперты заявили, что негатив для рубля продолжает создавать вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.
Текущий курс доллара онлайн можно узнать на «Рамблер/финансах».
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Комментарии
Экономика , Александр Купцикевич , Дональд Трамп , ЕС , Московская биржа , Минфин , Центральный банк России , "Российская газета"
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