Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.05
$
78.15
91.80
92.15
Прогноз
12.10 – 19.10
$
79.00
92.43
Индексы и котировки Brent
42.33
+0.50 Золото
1890.80
+0.26 РТС
1157.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.10
1.1737
+0.0029
22.09
1.1708
04.10
25.09
11.09

В Киргизии банкам рекомендовано временно приостановить работу 

RT на русском 1 час назад
В Киргизии банкам рекомендовано приостановить работу
Фото: ТАСС
Национальный банк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам страны из-за сложной общественно-политической ситуации на время приостановить свою деятельность.

«Национальный банк Киргизской Республики в целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям 7 октября 2020 года приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности до стабилизации политической ситуации в стране», — говорится в сообщении Нацбанка республики.

Ранее Минздрав Киргизии сообщил о 686 пострадавших на протестах в стране.
ЦИК Киргизии признала недействительными итоги выборов в парламент.
Видео дня. Эксперт рассказал, когда выгоднее покупать квартиру в Москве
RT на русском: последние новости
В России оценили выгоду Украины от транзита санкционных товаров В России оценили выгоду Украины от транзита санкционных товаров о ситуации вокруг «Северного потока — 2» о ситуации вокруг «Северного потока — 2» Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения
Экономика , Минздрав РФ , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский олигарх обратился за помощью к США
Российский олигарх обратился за помощью к США
«Даже, если захотят, не смогут»: «Северный поток-2» оказался немцам не…
«Даже, если захотят, не смогут»: «Северный поток-2» оказался немцам не…
Путин захотел индексировать пенсии
Путин захотел индексировать пенсии
США добили банковскую систему Латвии
США добили банковскую систему Латвии
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
«Нечего терять»: экономике России вынесли приговор
03:21
«Нечего терять»: экономике России вынесли приговор
Экономика
Война в Карабахе «убивает» нефть и газ
00:45
Война в Карабахе «убивает» нефть и газ
Экономика
В России предсказали рекордное подорожание доллара
03:21
В России предсказали рекордное подорожание доллара
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение