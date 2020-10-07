В Киргизии банкам рекомендовано приостановить работу

«Национальный банк Киргизской Республики в целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям 7 октября 2020 года приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности до стабилизации политической ситуации в стране», — говорится в сообщении Нацбанка республики.