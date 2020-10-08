Миру предрекли экстремальный рост нищеты

Количество людей в мире, живущих в крайней нищете, вырастет в 2020 году впервые за 22 года на фоне пандемии коронавируса и спровоцированного им экономического кризиса. Такой прогноз представил Всемирный банк (ВБ).

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Организация считает крайней бедностью ситуацию, при которой ежедневные доходы человека составляют менее 1,9 доллара. По его оценке ВБ, количество людей, живущих в экстремальной нищете, в текущем году может увеличиться на 88-115 миллионов человек. К 2021 году их общая численность достигнет 150 миллионов.

До пандемии ожидалось, что уровень крайней бедности в 2020 году снизится до 7,9 процента населения Земли. Теперь же аналитики прогнозируют рост показателя до 9,1-9,4 процента. Ожидаемый рост числа нищих будет первым с 1998 года, когда мировую экономику потряс азиатский финансовый кризис.