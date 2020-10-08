Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Курс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсСравнение кредитов

Миру предрекли экстремальный рост нищеты

Lenta.ruиещё 2
37 минут назад
Количество людей в мире, живущих в крайней нищете, вырастет в 2020 году впервые за 22 года на фоне пандемии коронавируса и спровоцированного им экономического кризиса. Такой прогноз представил Всемирный банк (ВБ).
Миру предрекли экстремальный рост нищеты
Фото: ReutersReuters
Организация считает крайней бедностью ситуацию, при которой ежедневные доходы человека составляют менее 1,9 доллара. По его оценке ВБ, количество людей, живущих в экстремальной нищете, в текущем году может увеличиться на 88-115 миллионов человек. К 2021 году их общая численность достигнет 150 миллионов.
До пандемии ожидалось, что уровень крайней бедности в 2020 году снизится до 7,9 процента населения Земли. Теперь же аналитики прогнозируют рост показателя до 9,1-9,4 процента. Ожидаемый рост числа нищих будет первым с 1998 года, когда мировую экономику потряс азиатский финансовый кризис.
Ранее Всемирный банк предрек жизнь за чертой бедности десяткам миллионов азиатов. Доходы 38 миллионов жителей региона могут упасть ниже отметки в 5,5 доллара в день. По оценке организации, 33 миллиона человек могли бы избежать такой перспективы в текущем году, если бы не пандемия.
Экономика,Цена на нефть,Экономика России,Новые налоги,Когда следующий кризис,Прогноз эксперта,Всемирный Банк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители