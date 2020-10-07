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Российские миллиардеры увеличили состояние на 20% на фоне коронавируса

Праймиещё 4
1 час назад
Состояние российских миллиардеров в период с апреля по конец июля выросло на 20% и достигло 467,6 миллиарда долларов, показало исследование PwC и UBS, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Российские миллиардеры увеличили состояние
Фото: EPAEPA
Состояние богатейших людей России на 7 апреля 2020 года составляло 388,9 миллиарда долларов.
"В течение месяцев с апреля по июль 2020 года их богатство выросло на 20% и составило 467,6 миллиарда долларов", — подсчитали экономисты.
В настоящее время, по их подсчетам, в России 102 долларовых миллиардера.
Драйверами роста авторы исследования назвали секторы финансовых услуг, промышленность и развлечения и медиа. Они также обращают внимание, что в России все миллиардеры собственными силами заработали состояние, а не унаследовали его.
"В этом году исследование затронуло период COVID-19, который сказался на развитии экономики всех стран. Россия, в целом, повторяет общемировые тенденции развития. Ключевыми вопросами на повестке дня ультра-состоятельных клиентов являются вопросы устойчивого развития и социальная ответственность. В связи с кризисом особенно актуальной темой становится и вклад бизнеса в развитие экономики", — прокомментировала результаты исследования партнер налоговой и юридической практики PwC в России Екатерина Лазорина.
Экономика,Екатерина Лазорина,РИА Новости,
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