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В Москве назвали масочный режим условием выживания экономики города 

News.ru 2 часа назад
Названо условие выживания экономики Москвы
Фото: РИА Новости
Соблюдение москвичами масочного режима — одно из основных условий выживания экономики столицы. Об этом заявила заместитель мэра Анастасия Ракова.

«Сейчас ответственное поведение, снижение социальной активности и безусловное соблюдение масочного режима — это не красивые слова, этикет, это норма жизни. Я сказала бы даже, что это безусловное условие для того, чтобы московская экономика выжила в сложившейся ситуации», — сказала чиновница в эфире телеканала «Россия 24».

Москва лидирует по уровню заболеваемости коронавирусом в России. За минувшие сутки в столице было выявлено 3229 новых случаев заражения COVID-19. Кроме того, за последние семь дней количество госпитализированных пациентов с коронавирусом возросло на 13% по сравнению с предыдущей неделей.
Как ранее писал NEWS.ru, мэр столицы Сергей Собянин предупредил, что введённые в Москве ограничительные меры распространяются и на «переболевших» вирусом горожан. Он пояснил, что учёные ещё слишком мало знают о коронавирусной инфекции, неизвестно сколько длится иммунитет к вирусу, приобретённый в результате болезни. Также пока неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета, и могут заболеть повторно.
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Комментарии 1
Экономика , Анастасия Ракова , Сергей Собянин
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