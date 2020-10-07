Названо условие выживания экономики Москвы

«Сейчас ответственное поведение, снижение социальной активности и безусловное соблюдение масочного режима — это не красивые слова, этикет, это норма жизни. Я сказала бы даже, что это безусловное условие для того, чтобы московская экономика выжила в сложившейся ситуации», — сказала чиновница в эфире телеканала «Россия 24».