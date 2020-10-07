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Экспорт нефти из России в августе упал более чем вдвое

Праймиещё 1
56 минут назад
Экспорт нефти из России в августе упал в денежном выражении в 2,2 раза по сравнению с августом прошлого года и на 8,7% по сравнению с июлем — до 4,616 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
Экспорт нефти из России упал более чем вдвое
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Снижение экспорта в денежном выражении произошло за счет его сокращения в физическом, так как цена российской нефти в августе, напротив, немного выросла — на 1,4% к июлю, до 44,51 доллара за баррель марки Urals. Физический экспорт нефти в августе упал на 33% в годовом и на 14,9% в месячном выражении — до 15,521 миллиона тонн.
За январь-август экспорт нефти снизился на 9,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 159,818 миллиона тонн, а в денежном выражении — на 39,9%, до 48,799 миллиарда долларов.
Экспорт нефтепродуктов из РФ в августе снизился на 23% по отношению к июлю — до 8,18 миллиона тонн, в денежном выражении – на 14,1%, до 2,338 миллиарда долларов.
В январе-августе экспорт нефтепродуктов вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 93,508 миллиона тонн, а в денежном выражении — снизился на 30,9%, до 30,378 миллиарда долларов.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Экспорт электроэнергии из России в августе сократился в 4,2 раза в годовом выражении — до 420,3 миллиона кВт.ч, сообщает ФТС.
По сравнению с июлем 2020 года экспорт в августе снизился на 24,2%.
В январе-августе экспорт упал на 50,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 6,27 миллиарда кВт.ч.
Доходы от экспорта электроэнергии в январе-августе уменьшились на 57,6% — до 249,6 миллиона долларов. В августе этот показатель сократился на 31,8% по сравнению с июлем — до 16,6 миллиона долларов.
Импорт электроэнергии в РФ за январь-август сократился на 24,2% — до 864,3 миллиона кВт.ч в натуральном выражении, а в денежном — на 22,5%, до 16 миллионов долларов.
При этом в августе импорт электроэнергии в физическом выражении вырос по отношению к июлю на 3,2% и составил 116,6 миллиона кВт.ч, а в денежном выражении — сократился на 14,7%, до 1,9 миллиона долларов.
Экономика,Федеральная таможенная служба,
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