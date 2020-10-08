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Еврокомиссия отреагировала на решение Польши по «Северному потоку-2» 

Rambler News Service 2 часа назад
Европа отреагировала на решение Польши по «Севпотоку-2»
Фото: ТАСС
Еврокомиссия (ЕК) приняла к сведению решение Управления защиты конкуренции и потребителей Польши (Urząd ochrony konkurencji i konsumentów, UOKiK) о наложении на «Газпром» и его партнёров штрафов по итогам антимонопольного расследования в отношении проекта «Северный поток — 2». Решение основано на польском законодательстве, а не на антимонопольном законодательстве ЕС, сообщили в пресс-службе ЕК.

«Мы принимаем к сведению заявление польского конкурентного ведомства (UOKiK) о своём решении относительно создания совместного предприятия Nord Stream 2. Позиция Еврокомиссии по "Северному потоку — 2" всегда оставалась неизменной: если он построен, он должен работать в соответствии с международными и европейскими правилами», — отметили в ЕК.

«Мы понимаем, что это решение основано на польском законе о слияниях, а не на антимонопольных правилах ЕС», — добавили в Еврокомиссии.
Ранее Управление защиты конкуренции и потребителей Польши наложило на «Газпром» штраф в размере 29,076 млрд злотых ($7,614 млрд) по итогам антимонопольного расследования в отношении проекта «Северный поток — 2». Партнёры «Газпрома» по проекту — французская Engie, немецкая Uniper, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell и немецкая Wintershall — оштрафованы на общую сумму 234,2 млн злотых ($61,28 млн), в частности, Shell оштрафована на — 30,22 млн злотых ($7,9 млн).
В соответствии с решением UOKiK компании обязаны расторгнуть соглашения о финансировании «Северного потока-2» в течение 30 дней.
Как сообщалось ранее, 4 сентября 2015 года «Газпром», BASF, E.ON, Engie, OMV и Shell подписали соглашение акционеров по созданию газопроводной системы «Северный поток — 2». Проект реализует проектная компания Nord Stream 2 AG. Ожидалось, что после закрытия сделок по приобретению иностранными акционерами акций в Nord Stream 2 доли в проекте будут распределяться следующим образом: «Газпром» — 50%, BASF, Engie, OMV, Shell, Uniper (дочерняя компания E.ON) — по 10%.
Летом 2016 года UOKiK не согласовало создание совместного предприятия Nord Stream 2 для строительства газопровода «Северный поток — 2». В итоге компании отозвали поданную заявку о согласовании создания совместного предприятия.
В мае 2018 года UOKiK начало расследование в отношении «Газпрома» и пяти европейских компаний — Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV. Тогда отмечалось, что деятельность потенциальных членов консорциума по строительству газопровода «Северный поток-2» может быть попыткой обойти отсутствие разрешения на создание совместного предприятия, финансирующего этот проект.
«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море мощностью 55 млрд кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.
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