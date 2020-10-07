«Девальвацию рубля мы наблюдаем уже с июня 2020 года. Политическая нестабильность и негативный санкционный фон всегда влечет за собой отток капитала из страны, что снижает курс национальной валюты, — пояснила Степанова. — Не столько валютные спекулянты способствовали ослаблению рубля, сколько геополитические факторы. В настоящий момент мы наблюдаем среднесрочную девальвацию рубля из-за падения нефтяных цен, повышения угрозы ввода санкционных мер против России».