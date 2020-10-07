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Экономист назвала основные причины постепенной девальвации рубля 

ИА Regnum 1 час назад
Девальвация рубля идет с июня 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала предположение академика РАН Сергея Глазьева, который считает, что рубль падает из-за действий иностранных валютных спекулянтов, которые в числе прочего руководствуются и антироссийскими политическими соображениями.

«Девальвацию рубля мы наблюдаем уже с июня 2020 года. Политическая нестабильность и негативный санкционный фон всегда влечет за собой отток капитала из страны, что снижает курс национальной валюты, — пояснила Степанова. — Не столько валютные спекулянты способствовали ослаблению рубля, сколько геополитические факторы. В настоящий момент мы наблюдаем среднесрочную девальвацию рубля из-за падения нефтяных цен, повышения угрозы ввода санкционных мер против России».

Как полагает Степанова, после стабилизации нефтяных цен и геополитической обстановки в отношении России произойдет очередное укрепление рубля.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Тимофеев заявил, что граждане РФ опасаются искусственной девальвации рубля.
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Комментарии 3
Экономика , Видео , Личный счет , Диана Степанова , Александр Тимофеев , Сергей Глазьев , РАН , ИА REGNUM
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