Из Киргизии запретили выводить деньги 

Власти Киргизии приостановили работу системы SWIFT в стране для предотвращение оттока капитала. Фактически они запретили выводить из республики деньги. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя Национального банка Киргизии Аиды Карабаевой.

По ее словам, в стране приостановлена работа систем, которые обеспечивают перечисление денег по национальным и международным платежным системам. По мере стабилизации политической ситуации в стране банковская система начнет возвращаться к работе в штатном режиме, заверили в регуляторе.

Ранее Нацбанк советовал коммерческим кредитным учреждения и небанковским финансово-кредитным организациям временно приостановить работы и усилить меры безопасности. Кроме того, накануне стало известно об изъятии средств из банкоматов из-за опасения мародерства.