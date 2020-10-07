Крах заставил США принять условия России

До тех пор, пока нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании в США пребывают в безвыходном положении, Москва продолжит сотрудничество с Вашингтоном в энергосекторе, рассказал ФБА «Экономика сегодня» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов

Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что у страны сложилось неплохое сотрудничество с Соединенными Штатами Америки по стабилизации энергетического рынка, в результате чего стороны смогли добиться заметных результатов.

Глава государства подчеркнул, что «Соединенные Штаты заинтересованы в поддержании определенной стабильности и в обеспечении работы своих нефтедобывающих компаний».

«Мы оказались с Соединенными Штатами Америки в одной лодке, из-за чего вынуждены грести в одном направлении. В этом заключается суть высказывания президента России, а также того, что произошло в последние месяцы», — прокомментировал эксперт Александр Фролов.

Кроме того, российский лидер отметил, что между странами увеличился товарооборот с момента избрания Дональда Трампа президентом США, несмотря на существующие ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Америка вне ОПЕК+

После новых договоренностей ОПЕК+ ситуация на рынке остается стабильной. Ранее министр энергетики Российской Федерации Александр Новак сообщал, что надвигающийся энергетический кризис остановили действия стран-участник альянса.

«Я напомню, что американская сторона напрямую не присоединилась к сделке ОПЕК+, заключенной в апреле 2020 года. По факту Вашингтон лишь подчеркнул этим свою готовность «органически» сокращать добычу нефти.

В экспертном сообществе к таким действиям Соединенных Штатов некоторые специалисты отнеслись скептически и поняли так, что Америка будет добывать столько, сколько посчитает нужным и не присоединится ни к каким сделкам», — добавил собеседник агентства.

В апреле текущего года заполнились практически все нефтехранилища и танкеры в мире, но компании продолжали добывать сырье. Сложившаяся ситуация привела к изменению цен на нефть.

После того, как страны-участницы ОПЕК не смогли договориться вместе с другими крупнейшими нефтедобывающими государствами о размерах сокращения добычи, стоимость сырья упала до отрицательных значений.

Российская Федерация предлагала сохранить действующее на тот момент соглашение без дополнительных условий в то время как Саудовская Аравия настаивала на большем сокращении ради повышения цен и роста спроса на сырье.

«Поведение Соединенных Штатов означало, что при текущем на тот момент уровне цен американские компании физически не способны поддерживать тот уровень добычи, к которому они пришли в середине марта 2020 года. Отмечу, что он был рекордным и достигал 13,1 млн баррелей в сутки.

Сегодня США добывают 10,7 млн баррелей в сутки. Падение произошло за счет естественных процессов, а именно на фоне разорения и неспособности компаний в ходе кризиса сводить дебет с кредитом. Организации в Соединенных Штатах оказались в безвыходном положении», — отметил эксперт.

Над рынками нависла угроза разорения нефтекомпаний, скачку цен на топливо, дефициту сырья и последующим кризисам. Ужесточили условия для компаний пандемия, действия некоторых стран, закрытие границ, сокращение потребление нефти и ее избыток.

США изменят курс после кризиса

Во избежание дальнейшего обрушения рынков страны-участницы нефтяного альянса приняли предложение Российской Федерации о пересмотре сделки и договорились о возобновлении балансировки добычи за счет ее сокращения. Цены на сырье показали заметный рост с момента начала сделки в мае текущего года.

Страны подписали соглашение о совокупном снижении нефтедобычи в мае — июле на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня добычи в октябре 2018 года. В августе — декабре — на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 — апреле 2022 года — на 5,8 млн баррелей в сутки.

«До тех пор, пока нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании в Соединенных Штатах Америки пребывают в безвыходном положении, мы продолжим грести в одном направлении. Однако, как только ситуация улучшится, глубина взаимодействия изменится — Российская Федерация не сможет рассчитывать на сотрудничество в нефтегазовой сфере с этой страной.

Стратегия администрации действующего американского президента Дональда Трампа подразумевает энергетическое доминирование. Конечно, от страны с такими планами нельзя ожидать взаимовыгодного союза», — объяснил эксперт.

Александр Фролов подчеркнул, что на сегодняшний день не ясно, останется ли Дональд Трамп на посту президента или же в ноябре 2020 года хозяином Белого дома станет его оппонент в предвыборной гонке.

«Проекты, которые реализуются сейчас в нефтегазовой сфере, сформировались еще при предыдущем американском лидере, не произносившем никаких лозунгов об энергетическом доминировании Соединенных Штатов.

Поэтому не важно, кто будет президентом США — стратегия этого государства будет диктоваться объективными экономическими условиями, наличием значительных возможностей добывать нефть и невозможностью значительную ее часть перерабатывать внутри страны.

Таким образом, до тех пор, пока не закончился экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, Российская Федерация и США продолжат сотрудничество. После его окончания государства рассядутся по разным лодкам», — резюмировал эксперт.