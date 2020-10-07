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Власти США изучают вопрос создания собственной цифровой валюты 

ТАСС 27 минут назад
США хотят создать собственную цифровую валюту
Фото: РИА Новости
Американская администрация изучает вопрос создания собственной цифровой валюты, окончательное решение пока не принято. Об этом сообщил в среду заместитель министра финансов США Джастин Музинич, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.
Его спросили, есть ли у правительства США планы по созданию собственной цифровой валюты.

"На данный момент мы изучаем этот вопрос, этим занимаются ФРС (Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка — прим. ТАСС) и Минфин", — отметил Музинич.

Он пояснил, что ФРС создала свою рабочую группу по изучению вопросов создания американской цифровой валюты. "Короткий ответ заключается в том, что на данный момент нет окончательного решения", — добавил заместитель министра. По его словам, наравне с эффективностью и преимуществами с точки зрения затрат, существуют опасения по поводу безопасности, финансовой стабильности и конфиденциальности в рамках введения в стране цифровой валюты.
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