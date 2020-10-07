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США готовят замену доллару 

Вероника Полынина 53 минуты назад
США готовят замену бумажным долларам как главному «разносчику» коронавируса, утверждает американский журналист Билл Сарди. Перевод статьи приводит «Свободная пресса».
По мнению журналиста, Международный валютный фонд и Всемирный банк на фоне пандемии коронавируса могут предсказуемо запретить бумажные деньги и заставить людей требовать введения глобальной цифровой валюты.

«Мы уже видим, что розничные торговцы избегают бумажных денег как якобы переносчиков коронавируса COVID-19 и просят население отнести свои копилки с монетами в банки по причине выдуманной нехватки монет. Я надеюсь, вы понимаете, что происходит. Можно сказать, что отказ от валюты и монет США идет уже полным ходом. Это не вымышленное событие или теория заговора», — пишет Сарди.

По его словам, не за горами выход «доклада-выдумки» о том, что бумажные деньги являются главным разносчиком коронавируса, после чего находящиеся в обращении американские доллары (около 1,95 трлн) окажутся никому не нужными.
Ставки на новости: Доллар пробьёт отметку в 80 рублей
В Минфине США обсуждают введение своей цифровой валюты. Это позволит правительству собрать 500 млрд долларов в виде налогов и сэкономит 700 млн долларов ежегодных затрат на печать денег.
При этом людям придется отказаться от банкнот, заменив их цифровыми деньгами. Возможно, что бумажный доллар будут принимать в банках по 80 центов цифровых денег.
Больше всего этот кризис ударит по мелким предпринимателям, торгующих за наличные и зачастую не имеющих банковских счетов.
Другой вариант отказа от банкнот — замена их на серебро.

«Забудьте о рыночной цене серебра. Я говорю о серебре, которое используется для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости. Если я иду на ферму, производящую яйца, и предлагаю серебряный доллар за какое-то количество яиц на 50 долларов, и я договариваюсь об этой цене, то стоимость серебряного доллара в этом случае составит 50 долларов», — пишет Билл Сарди.

Как писал «Рамблер», ранее эксперты посоветовали россиянам вкладывать деньги в серебро. По мнению старшего аналитика «БКС Мир инвестиций» Виталия Громадина, доходность серебра сейчас может соперничать с золотом, и на это стоит обратить внимания тем, кто готов инвестировать в металлы. Также хорошей альтернативой могут стать платина и палладий.
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Экономика , Видео , Виталий Громадин , Казначейство США , Международный валютный фонд , Всемирный Банк
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