США готовят замену доллару 

США готовят замену бумажным долларам как главному «разносчику» коронавируса, утверждает американский журналист Билл Сарди. Перевод статьи приводит «Свободная пресса»
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По мнению журналиста, Международный валютный фонд
и Всемирный банк
на фоне пандемии коронавируса могут предсказуемо запретить бумажные деньги и заставить людей требовать введения глобальной цифровой валюты.
«Мы уже видим, что розничные торговцы избегают бумажных денег как якобы переносчиков коронавируса COVID-19 и просят население отнести свои копилки с монетами в банки по причине выдуманной нехватки монет. Я надеюсь, вы понимаете, что происходит. Можно сказать, что отказ от валюты и монет США идет уже полным ходом. Это не вымышленное событие или теория заговора», — пишет Сарди.
По его словам, не за горами выход «доклада-выдумки» о том, что бумажные деньги являются главным разносчиком коронавируса, после чего находящиеся в обращении американские доллары (около 1,95 трлн) окажутся никому не нужными.
В Минфине США
обсуждают введение своей цифровой валюты. Это позволит правительству собрать 500 млрд долларов в виде налогов и сэкономит 700 млн долларов ежегодных затрат на печать денег.
При этом людям придется отказаться от банкнот, заменив их цифровыми деньгами. Возможно, что бумажный доллар будут принимать в банках по 80 центов цифровых денег.
Больше всего этот кризис ударит по мелким предпринимателям, торгующих за наличные и зачастую не имеющих банковских счетов.
Другой вариант отказа от банкнот — замена их на серебро.
«Забудьте о рыночной цене серебра. Я говорю о серебре, которое используется для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости. Если я иду на ферму, производящую яйца, и предлагаю серебряный доллар за какое-то количество яиц на 50 долларов, и я договариваюсь об этой цене, то стоимость серебряного доллара в этом случае составит 50 долларов», — пишет Билл Сарди.
Как писал «Рамблер», ранее эксперты посоветовали россиянам вкладывать деньги в серебро. По мнению старшего аналитика «БКС Мир инвестиций» Виталия Громадина
, доходность серебра сейчас может соперничать с золотом, и на это стоит обратить внимания тем, кто готов инвестировать в металлы. Также хорошей альтернативой могут стать платина и палладий.