США готовят замену доллару 

США готовят замену бумажным долларам как главному «разносчику» коронавируса, утверждает американский журналист Билл Сарди. Перевод статьи приводит «Свободная пресса»

«Мы уже видим, что розничные торговцы избегают бумажных денег как якобы переносчиков коронавируса COVID-19 и просят население отнести свои копилки с монетами в банки по причине выдуманной нехватки монет. Я надеюсь, вы понимаете, что происходит. Можно сказать, что отказ от валюты и монет США идет уже полным ходом. Это не вымышленное событие или теория заговора», — пишет Сарди.

По его словам, не за горами выход «доклада-выдумки» о том, что бумажные деньги являются главным разносчиком коронавируса, после чего находящиеся в обращении американские доллары (около 1,95 трлн) окажутся никому не нужными.

Минфине США обсуждают введение своей цифровой валюты. Это позволит правительству собрать 500 млрд долларов в виде налогов и сэкономит 700 млн долларов ежегодных затрат на печать денег.

При этом людям придется отказаться от банкнот, заменив их цифровыми деньгами. Возможно, что бумажный доллар будут принимать в банках по 80 центов цифровых денег.

Больше всего этот кризис ударит по мелким предпринимателям, торгующих за наличные и зачастую не имеющих банковских счетов.

Другой вариант отказа от банкнот — замена их на серебро.

«Забудьте о рыночной цене серебра. Я говорю о серебре, которое используется для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости. Если я иду на ферму, производящую яйца, и предлагаю серебряный доллар за какое-то количество яиц на 50 долларов, и я договариваюсь об этой цене, то стоимость серебряного доллара в этом случае составит 50 долларов», — пишет Билл Сарди.