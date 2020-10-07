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Беда в Европе оказалась выгодна для России 

Вероника Полынина 15 минут назад
Беда в Европе обогатила Россию
Фото: Reuters
Европа из-за засухи начала скупать сено в России. За первые восемь месяцев 2020 года экспорт сена из России в страны дальнего зарубежья вырос в 16 раз, подсчитали в Россельхозбанке.
Как пишет издание «Банки Сегодня», рост продаж сена за рубеж связан не только с засухой в Европе, но и с запуском в России новых комплексов по сушке кормов. Еще год назад рынок экспорта сена оценивался менее чем в 7 тысяч тонн кормов, сейчас он составляет 58 тысяч тонн, до конца года поставки могут достичь 70 тысяч тонн.
Тонна кормов стоит 300-400 долларов. Продажи сена могут принести российским компаниям до 24 млн долларов в год.
Основной потребитель российского сена — Латвия. На нее приходится 80% всех поставок. Еще 11% уходит в Нидерланды.
Основные поставщики сена за границу — это производители Воронежской, Нижегородской, Орловской областей, Татарстана, Башкирии, Алтая, Дагестана и Новосибирской области.
Представители отрасли отмечают, что рост экспорта сена может негативно отразиться на российских фермерах. Часть молочных хозяйств в этом году уже столкнулись с нехваткой кормов, а рост экспорта может привести к дефициту и поднять цены на сырье.
Ранее «Рамблер» писал, что Украина оказалась главным покупателем продукции агропромышленного комплекса Крыма. С начала 2020 года экспорт продукции АПК из Крыма почти достиг 13 миллионов долларов. Объем поставок на Украину составил 8 млн долларов.
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Экономика , Россельхозбанк
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