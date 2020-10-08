Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.00
$
78.45
92.00
92.25
Прогноз
12.10 – 19.10
$
79.00
92.43
Индексы и котировки Brent
42.12
–0.09 Золото
1883.82
–0.20 РТС
1168.56
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.10
1.1771
+0.0110
23.09
1.1660
05.10
27.09
13.09

СМИ: в России могут уменьшить объем пластиковой тары для пива до 0,5 литра 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
В России готовят «удар» по пивному бизнесу
Фото: pixabay
Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2018 году, но рассмотреть его планируют только сейчас.
В Госдуме в октябре собираются рассмотреть законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в пластиковой таре объемом более 0,5 литра. Об этом сообщают «Известия».
По словам законодателей, инициатива обусловлена посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию в 2018 году, в котором он указал на необходимость увеличения продолжительности жизни в стране до 80 лет.

«Эта задача невыполнима без решения проблемы алкоголизации населения и, в первую очередь, молодежи и людей детородного возраста», — говорится в пояснительной записке к документу.

Депутаты приводят статистику Минздрава РФ, согласно которой 33% юношей и 20% девушек ежедневно употребляют алкогольные напитки, в том числе и пиво. Доля людей, которые регулярно пьют пиво, превышает 70%.
Объем пластиковой тары для пива в России в 2017 году был снижен до 1,5 литра. Законопроект об уменьшении его до 0,5 литра был внесен в парламент еще в 2018 году, однако рассмотреть его планируют только сейчас.
Видео дня. Эксперт рассказал, когда выгоднее покупать квартиру в Москве
ТК «Звезда»: последние новости
Польша оштрафовала участников строительства «Северного потока-2» Польша оштрафовала участников строительства «Северного потока-2» Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока - 2» Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока - 2» Правительство выделило деньги на выплаты медработникам за борьбу с коронавирусом Правительство выделило деньги на выплаты медработникам за борьбу с коронавирусом
Комментарии 3
Экономика , Компании , Владимир Путин , Минздрав РФ , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский олигарх обратился за помощью к США
Российский олигарх обратился за помощью к США
США добили банковскую систему Латвии
США добили банковскую систему Латвии
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
США «подвели» Украину с газом
США «подвели» Украину с газом
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
США готовят замену доллару
02:51
США готовят замену доллару
Экономика
«Нечего терять»: экономике России вынесли приговор
03:21
«Нечего терять»: экономике России вынесли приговор
Экономика
Война в Карабахе «убивает» нефть и газ
00:45
Война в Карабахе «убивает» нефть и газ
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение