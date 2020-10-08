Курс доллара: что будет с рублем в октябре 

Эксперт Высшей школы управления финансами Михаил Коган заявил, что в октябре у рубля есть шансы на укрепление: курс доллара, по его мнению, может упасть до 74-75 рублей. Об этом пишет «Российская газета».

Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи вечером 7 октября курс доллара немного снижался — на 17,75 копейки — и достиг 78,29 рубля. Евро подрос на шесть копеек, до 92,13 рубля.

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Аналитики отмечали, что рубль ведет себя к доллару и евро по-разному из-за начавшей дешеветь нефти. По мнению экспертов, на нацвалюту продолжат влиять политический кризис в Белоруссии, конфликт в Нагорном Карабахе и отравление оппозиционера Алексея Навального

По мнению Когана, поддержать рубль могут новые обсуждения пакета стимулов американской экономики в Конгрессе. Аналитик отметил, что, несмотря на разногласия демократов и республиканцев по этому вопросу, заражение президента США Дональда Трампа коронавирусом, может их примирить.

Если это произойдет, а геополитическая ситуация не ухудшится, российская валюта сначала сможет вернуться к отметке в 77 рублей за доллар, а затем в течение октября попадет в коридор 74-75 рублей. Евро, по мнению Когана, рухнет сразу к 88-80 рублям.

Эксперт предупредил, что из-за поражения Трампа на выборах и второй волны коронавируса рубль может столкнуться с новым обвалом.