Мишустин заявил о рекордном урожае зерна

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об увеличении сбора зерновых в этом году, что позволяет наращивать экспорт.

"Производство зерновых — одна из наших ключевых экспортных позиций, уже намолочено зерна больше, чем на аналогичную дату прошлого года, — по последним данным, более 126 млн тонн зерна", — сказал председатель правительства на заседании кабинета министров в четверг.

По его словам, "это позволяет не только обеспечить собственные потребности, но и наращивать экспорт".

Мишустин отметил, что в повестке дня заседания правительства — вопросы поддержки агропромышленного комплекса. Премьер предложил обсудить, как идет уборочная кампания.

По мнению главы кабинета министров, увеличение сбора зерновых стало возможным "благодаря продуманной поддержке АПК со стороны государства — это и гранты предпринимателям, приобретение новой сельхозтехники и целый ряд других необходимых мер".