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Мишустин заявил, что урожай зерна в России позволяет наращивать экспорт 

ТАСС и ещё 2 54 минуты назад
Мишустин заявил о рекордном урожае зерна
Фото: ТАСС
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об увеличении сбора зерновых в этом году, что позволяет наращивать экспорт.

"Производство зерновых — одна из наших ключевых экспортных позиций, уже намолочено зерна больше, чем на аналогичную дату прошлого года, — по последним данным, более 126 млн тонн зерна", — сказал председатель правительства на заседании кабинета министров в четверг.

По его словам, "это позволяет не только обеспечить собственные потребности, но и наращивать экспорт".
Мишустин отметил, что в повестке дня заседания правительства — вопросы поддержки агропромышленного комплекса. Премьер предложил обсудить, как идет уборочная кампания.
По мнению главы кабинета министров, увеличение сбора зерновых стало возможным "благодаря продуманной поддержке АПК со стороны государства — это и гранты предпринимателям, приобретение новой сельхозтехники и целый ряд других необходимых мер".

"В текущем году предусмотрели на них в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства около 280 млрд рублей, будем оказывать поддержку сельхозпроизводителям и дальше", — заверил Мишустин.

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Комментарии
Экономика , Михаил Мишустин
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