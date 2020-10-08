ВТО впервые возглавит женщина 

«На встрече глав делегаций 8 октября стало известно, что двумя кандидатами, которые заручились самой широкой и глубочайшей поддержкой со стороны членов и которые впоследствии должны пройти в финальный раунд, являются Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии и Ю Мен Хи из Республики Корея», — сообщается на сайте ВТО.