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ВТО впервые возглавит женщина 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
ВТО впервые возглавит женщина
Фото: Reuters
Главой Всемирной торговой организации впервые станет женщина. На данный момент за звание борются представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалы и Республики Корея Ю Мен Хи.

«На встрече глав делегаций 8 октября стало известно, что двумя кандидатами, которые заручились самой широкой и глубочайшей поддержкой со стороны членов и которые впоследствии должны пройти в финальный раунд, являются Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии и Ю Мен Хи из Республики Корея», — сообщается на сайте ВТО.

При этом подчеркивается, что таким образом, седьмым генеральным директором ВТО станет женщина, что является историческим событием для организации.
Напомним, работой ВТО был недоволен президент Дональд Трамп, который даже допустил выход США из организации, обвинив ее в пособничестве другим странам. Позже США потребовали от ВТО «фундаментальных реформ».
МИД России также указывал, что ряд требований США нарушают базовые нормы ВТО.
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Комментарии
Экономика , Другое , Дональд Трамп , ВТО , МИД
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