ОПЕК заявила об окончании эпохи нефти

Восстановление спроса на нефть в мире в ближайшей и долгосрочной перспективе будет происходить за счет развивающихся стран. Для развитых же стран эпоха нефти уже окончена, в ближайшие пять лет потребление нефти в них упадет на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с). Такой прогноз дает Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в опубликованном сегодня ежегодном докладе World Oil Outlook (WOO).

Ожидания по спросу на нефть в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) резко контрастируют с тем, что прогнозируется для развивающихся регионов мира, отмечает в докладе ОПЕК.

"Спрос на нефть в ОЭСР, скорее всего, не восстановится до уровней 2019 года и после серьезных взлетов и падений в 2020 и 2021 годах постепенно перейдет от небольшого роста к снижению к концу среднесрочной перспективы", — прогнозируют в ОПЕК.

В перспективе до 2025 года спрос на нефть в ОЭСР сократится на 1,1 млн б/с. А в период до 2045 года спрос на нефть в этих странах может упасть на 13 млн б/с — до 34,8 млн б/с, отмечается в докладе.

Транспортный сектор стран ОЭСР практически насыщен и не имеет перспектив для роста, экономический рост также останется в пределах 2%, ограничен и прирост населения в этих странах, перечисляют в ОПЕК. Другой причиной для замедления потребления нефти станет политика в отношении изменений климата и технологическое развитие, которое приведет к замещению использования ископаемого топлива на более экологичные его виды.

Так, в Европе продажи автомобилей упали на 40%, в США — на 32%, в Японии — на 20% по сравнению с 2019 годом. В то же время растет доля электромобилей в объеме продаж транспортных средств.

Вместе с тем в развивающихся странах потребление нефти в период до 2025 года вырастет на 5 млн б/с, до 56,9 млн б/ с, что значительно превысит докризисный уровень в 51,8 млн б/с. В долгосрочной перспективе — к 2045 году — спрос на нефть в этих странах, как ожидается, и вовсе вырастет на 2,5 млн б/с и достигнет 74,3 млн б/с.

Сильнее всего спрос на нефть к 2025 году будет расти в Китае — на 1,4 млн б/с, в Индии — на 1 млн б/с, в других азиатских странах — на 0,9 млн б/с.