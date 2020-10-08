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США ввели новые санкции против Ирана 

РИА Новости 3 часа назад
США ввели новые санкции против Ирана
Фото: РИА Новости
Вашингтон внес 18 иранских банков в санкционный список. Об этом сообщил американский Минфин.
Под ограничения попали в том числе Amin Investment Bank, Bank Keshavarzi Iran, Bank Maskan, Iran Zamin Bank. Минфин обвинил эти организации в финансировании "злонамеренной деятельности" иранского правительства.
По словам главы ведомства Стивена Мнучина, новые санкции говорят о приверженности США прекратить незаконный доступ к американским долларам.

"Наши санкционные программы продолжатся, пока Иран не прекратит свою поддержку террористической деятельности и не покончит со своей ядерной программой", — сказал он.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, а также против экономических партнеров Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
В августе этого года госсекретарь Майк Помпео передал председателю Совбеза ООН жалобу, в которой говорилось о неисполнении Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), принятого в 2015 году. Вашингтон заявил о желании запустить процедуру восстановления санкций ООН против Тегерана. Подавляющее большинство членов СБ выступили против американской инициативы.
В конце сентября Штаты также ввели ограничения против иранского Минобороны. Помпео заявил, что глава государства Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым Вашинтон намерен ввести односторонние санкции против Тегерана и восстановить против него оружейное эмбарго.
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Экономика , Дональд Трамп , Министерство обороны , Совбез ООН , ООН , Минфин
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