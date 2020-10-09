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Курс доллара: рубль ищет путь к прежним значениям 

Мария Иванова 34 минуты назад
Курс доллара: рубль ищет путь к прежним значениям
Фото: Reuters
Эксперт Газпромбанка Сергей Коныгин допустил, что к концу 2020 года курс доллара может упасть до 75 рублей и до 73-74 рублей к началу 2021-го, если геополитическая ситуация для России не ухудшится. Об этом пишет «Российская газета».
По мнению Коныгина, геополитический негатив добавляет стоимости доллара три-четыре рубля. Он уверен, что в среднесрочной перспективе эта наценка исчезнет.
Аналитик УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин заявил, что справедливый курс составляет 65-70 рублей за доллар, но ситуацию портят санкционные и геополитические риски.
Брагин отметил, что в случае наплыва негативных новостей рубль все еще может обвалиться до 80 рублей за доллар и ниже. Однако если новостной фон станет позитивным, рубль так же быстро вернется к справедливым значениям.
Эксперты обратили внимание, что сейчас, в отличие от кризиса 2014 года, в России нет рисков дефицита валютной ликвидности.
Кроме того, рублю и другим аналогичным валютам должна помочь более спокойная реакция рынков на всплеск пандемии, чем весной. В Центробанке связали это с более осторожным введением ограничений и мерами, принятыми для поддержки экономики.
Санкционные риски также пока не стали определяющими: из-за отравления оппозиционера Алексея Навального Запад планирует ввести только персональные санкции.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи 8 октября курс доллара падал на 21 копейку, до 77,81 рубля. Евро терял 20 копеек и стоил 91,64 рубля. Аналитики связали это с дорожающей нефтью.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Комментарии
Экономика , Алексей Навальный , Владимир Брагин , Газпромбанк , Центральный банк России , "Российская газета"
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