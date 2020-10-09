Курс доллара: рубль ищет путь к прежним значениям 

Эксперт Газпромбанка Сергей Коныгин допустил, что к концу 2020 года курс доллара может упасть до 75 рублей и до 73-74 рублей к началу 2021-го, если геополитическая ситуация для России не ухудшится. Об этом пишет «Российская газета».

По мнению Коныгина, геополитический негатив добавляет стоимости доллара три-четыре рубля. Он уверен, что в среднесрочной перспективе эта наценка исчезнет.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин заявил, что справедливый курс составляет 65-70 рублей за доллар, но ситуацию портят санкционные и геополитические риски.

Брагин отметил, что в случае наплыва негативных новостей рубль все еще может обвалиться до 80 рублей за доллар и ниже. Однако если новостной фон станет позитивным, рубль так же быстро вернется к справедливым значениям.

Эксперты обратили внимание, что сейчас, в отличие от кризиса 2014 года, в России нет рисков дефицита валютной ликвидности.

Кроме того, рублю и другим аналогичным валютам должна помочь более спокойная реакция рынков на всплеск пандемии, чем весной. В Центробанке связали это с более осторожным введением ограничений и мерами, принятыми для поддержки экономики.

Санкционные риски также пока не стали определяющими: из-за отравления оппозиционера Алексея Навального Запад планирует ввести только персональные санкции.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи 8 октября курс доллара падал на 21 копейку, до 77,81 рубля. Евро терял 20 копеек и стоил 91,64 рубля. Аналитики связали это с дорожающей нефтью.