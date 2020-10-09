Индию ожидает рекордное сокращение ВВП 

ВВП Индии в 2020-2021 финансовом году сократится на 9,5%, наблюдавшийся в апреле-июне спад в экономике "уже позади", говорится в докладе Резервного банка Индии.

"Ожидается, что рост реального ВВП в 2020-2021 годах будет отрицательным на уровне —9,5%, при этом риски будут иметь тенденцию к снижению: —9,8% во втором квартале; —5,6% в 3 квартале; и 0,5% в 4 квартале", — отмечается в докладе.

Центральный банк Индии сохранил ключевые процентные ставки на существующих уровнях, заявив, что ожидает, что инфляция в сентябре останется высокой, но снизится в третьем и четвертом кварталах финансового 2020-2021 года. Также центробанк оставил ставку РЕПО на уровне 4%, ставку обратного РЕПО — на уровне 3,35%.

Как отметил глава Резервного банка Индии Шактикант Дас, наибольшую устойчивость к пандемии коронавируса показала сельская экономика.

"Осенние культуры уже превзошли прошлогодние посевные площади… По предварительным оценкам, в 2020-2021 годах производство зерна достигнет нового рекорда", — сказал Дас.

Он отметил, что занятость в сельской местности растет, а трудовые мигранты возвращаются на работу в городские районы, где "фабрики и строительство возвращаются к жизни".

"Это также находит свое отражение в повышении уровня энергопотребления и мобильности населения. В городах интенсивность движения быстро растет; онлайн-торговля процветает; люди возвращаются в офисы. Настроение нации сместилось от страха и отчаяния к уверенности и надежде", — сказал глава центробанка Индии.

В первом квартале финансового 2020-2021 года ВВП Индии снизился на 23,9% — это наихудший показатель роста экономики Индии с 1966 года, когда страна начала публиковать квартальные данные, а также наихудший показатель среди основных экономик Азии. Экономический рост Индии замедлился еще до начала пандемии — в третьем квартале 2019-20 финансового года рост ВВП составил 4,1%, это был самый низкий показатель со времен мирового финансового кризиса более десяти лет назад.

В качестве одной из мер по защите экономики от вызванных пандемией сбоев в работе предприятий Резервный банк Индии — центральный банк страны — в марте снизил процентные ставки на 115 базисных пунктов (1,15 процентного пункта).

Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом после США. Согласно последним данным, общее число заболевших в стране превысило 6,9 миллиона человек. При этом выздоровели 5,9 миллиона человек, лечение проходят около 893 тысяч человек, погибли более 106 тысяч.