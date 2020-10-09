Российский госдолг поставил под угрозу курс рубля 

Минфин России занял на рынке беспрецедентные 833 миллиарда рублей по итогам сентября. Госбанки вложили в гособлигации около 700 миллиардов рублей, пишут «Ведомости».

По закону Банк России не может покупать российский госдолг на первичном рынке, но финансовые организации имеют право брать кредиты в ЦБ и потом покупать гособлигации. Однако денежная эмиссия может привести к росту инфляции, что оттолкнет иностранных инвесторов от российских активов. Таким образом, это ставит под угрозу курс рубля, который может рухнуть.

Еще один возможный вариант — покупка ЦБ этих бумаг у банков. Это фактически будет означать запуск программы количественного смягчения, что также поспособствует «разгону» инфляции.

В прошлом году 69 процентов номинального прироста рынка ОФЗ было выкуплено иностранными инвесторами, отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Ковалев . Теперь же госдолг оказался нужен только российским банкам. ЦБ дает им дешевые деньги, а те вкладывают их в госбумаги и поддерживают бюджет, отмечает главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах

Он ничего плохого в такой тактике не видит, поскольку банкам выгоднее вкладываться в надежные облигации. Текущая доходность индекса ОФЗ составляет 5,8 процента. Однако доля госбумаг в активах банков пока равна лишь 2,5 процента.

Россия 8 октября обновила рекорд наращивания государственного долга за день. По итогам двух аукционов, которые состоялись 7 октября, Минфин привлек через ОФЗ почти 346 миллиардов рублей, предоставив инвесторам существенный дисконт.