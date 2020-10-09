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Российский госдолг поставил под угрозу курс рубля 

Lenta.ru 19 минут назад
Российский госдолг поставил под угрозу курс рубля
Фото: ТАСС
Минфин России занял на рынке беспрецедентные 833 миллиарда рублей по итогам сентября. Госбанки вложили в гособлигации около 700 миллиардов рублей, пишут «Ведомости».
По закону Банк России не может покупать российский госдолг на первичном рынке, но финансовые организации имеют право брать кредиты в ЦБ и потом покупать гособлигации. Однако денежная эмиссия может привести к росту инфляции, что оттолкнет иностранных инвесторов от российских активов. Таким образом, это ставит под угрозу курс рубля, который может рухнуть.
Еще один возможный вариант — покупка ЦБ этих бумаг у банков. Это фактически будет означать запуск программы количественного смягчения, что также поспособствует «разгону» инфляции.
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В прошлом году 69 процентов номинального прироста рынка ОФЗ было выкуплено иностранными инвесторами, отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Ковалев. Теперь же госдолг оказался нужен только российским банкам. ЦБ дает им дешевые деньги, а те вкладывают их в госбумаги и поддерживают бюджет, отмечает главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
Он ничего плохого в такой тактике не видит, поскольку банкам выгоднее вкладываться в надежные облигации. Текущая доходность индекса ОФЗ составляет 5,8 процента. Однако доля госбумаг в активах банков пока равна лишь 2,5 процента.
Россия 8 октября обновила рекорд наращивания государственного долга за день. По итогам двух аукционов, которые состоялись 7 октября, Минфин привлек через ОФЗ почти 346 миллиардов рублей, предоставив инвесторам существенный дисконт.
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Комментарии 1
Экономика , Алексей Ковалев , Антон Табах , Минфин , Центральный банк России , Ведомости
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