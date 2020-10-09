МИД Дании высказался по вопросу «Северного потока 2» 

Дания придерживается международного права в вопросе прокладки газопровода "Северный поток 2", однако считает, что он приведет к большей зависимости газа в Европе, заявил министр иностранных дел страны Йеппе Кофод.

"Дания не является частью "Северного потока 2". Мы придерживаемся международного права, когда речь заходит о необходимости прокладки трубопроводов по нашей территории", — сказал Кофод на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Он отметил, что это административное решение, касающееся "нашей исключительной экономической зоны".

"На мой взгляд, конечно, ясно, что возникает большая зависимость от газа, тогда как мы считаем, что Европа должна защищать и продвигать возобновляемые источники энергии, но, как я уже сказал, мы не являемся участниками проекта напрямую. Мы считаем, что все, кто так или иначе вовлечены в проект, должны придерживаться норм международного права", — подчеркнул он.

При этом датский министр отказался комментировать решение Польши оштрафовать "Газпром" и сотрудничающие с ним по проекту "Северный поток 2 " компании.

"Не хочу комментировать. Я не знаю, что сделала или заявила Польша. Хочу прояснить датскую позицию. Как я сказал, мы стремимся к энергетическому союзу в Европе, который будет основываться на чистых, возобновляемых источниках энергии", — сказал Кофод.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK в среду заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.