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МИД Дании высказался по вопросу «Северного потока 2» 

Прайм 28 минут назад
МИД Дании высказался по вопросу «Северного потока-2»
Фото: EPA
Дания придерживается международного права в вопросе прокладки газопровода "Северный поток 2", однако считает, что он приведет к большей зависимости газа в Европе, заявил министр иностранных дел страны Йеппе Кофод.

"Дания не является частью "Северного потока 2". Мы придерживаемся международного права, когда речь заходит о необходимости прокладки трубопроводов по нашей территории", — сказал Кофод на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Он отметил, что это административное решение, касающееся "нашей исключительной экономической зоны".

"На мой взгляд, конечно, ясно, что возникает большая зависимость от газа, тогда как мы считаем, что Европа должна защищать и продвигать возобновляемые источники энергии, но, как я уже сказал, мы не являемся участниками проекта напрямую. Мы считаем, что все, кто так или иначе вовлечены в проект, должны придерживаться норм международного права", — подчеркнул он.

При этом датский министр отказался комментировать решение Польши оштрафовать "Газпром" и сотрудничающие с ним по проекту "Северный поток 2 " компании.

"Не хочу комментировать. Я не знаю, что сделала или заявила Польша. Хочу прояснить датскую позицию. Как я сказал, мы стремимся к энергетическому союзу в Европе, который будет основываться на чистых, возобновляемых источниках энергии", — сказал Кофод.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK в среду заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
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Комментарии
Экономика , Сергей Лавров , Газпром , МИД , Shell
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