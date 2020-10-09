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США вводят пошлины на листовой алюминий на 2 миллиарда долларов 

Прайм и ещё 1 40 минут назад
США ввели пошлины на алюминий в отношении 18 стран
Фото: Reuters
США вводят пошлины на товары из листового алюминия на сумму 1,96 миллиарда долларов из 18 стран мира, сказал в интервью телеканалу Fox News глава министерства торговли страны Уилбур Росс.

"Это самый масштабный случай, который наш отдел рассматривал более чем за 20 лет", — сказал Росс.

Он добавил, что пошлины вступают в силу незамедлительно.
Страны, которых коснутся пошлины, охватывают Германию, Бахрейн, Оман, Бразилию, Хорватию, Египет, Грецию, Индию, Индонезию, Италию, Румынию, Сербию, Словению, ЮАР, Южную Корею, Испанию, Тайвань и Турцию.
В марте американский минторг начал расследование относительно возможного демпинга 18 странами на рынке алюминиевой продукции США. Также ведомство рассматривало, не субсидировали ли незаконно свой экспорт четыре страны из данного списка.
России в данном списке, озвученном министром США, нет. При этом российская ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2019 году пришлось 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. "Русал" в 2019 году сохранил выпуск алюминия на уровне 3,757 миллиона тонн.
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Экономика , Русал , Fox News
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