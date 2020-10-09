Какой президент США выгоден России

Рынок гадает, кто победит на президентских выборах в ноябре, демократ Джо Байден или Дональд Трамп . В зависимости от этого рисуются разные экономические сценарии. Какие экономические последствия ждать российской экономике, если на выборах в США победит Джо Байден? Как это скажется на «Северном потоке-2» и что станет с ценами на нефть и курсом доллара?

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Рынок гадает, кто же победит на выборах президента США 3 ноября. Опрос Reuters/IPSOS на этой неделе показал, что демократ Байден немного опередил президента-республиканца Дональда Трампа в пяти штатах - Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Флорида и Аризона - которые сыграют решающую роль в определении победителя. А какой президент был бы выгоднее для России с экономической точки зрения?

С одной стороны, Байден в отличие от действующего президента Дональда Трампа, не считает нефтегазовую отрасль приоритетной. Традиционные углеводороды он с радостью бы заменил на зеленую энергетику. Но поможет ли это российскому газу и нефти?

«Трамп довольно жестко повел себя в отношении «Северного потока-2». Он – сторонник расширения экспорта американского СПГ, поэтому российский трубопроводный газ воспринимает как конкурента. Логично, что Трамп ввел санкции, которые вывели из игры трубоукладочную компанию Allseas и закрутили весь этот детектив, наблюдаемый нами уже год. Для Трампа борьба с «Северным потоком-2» - это экономический вопрос, а для Байдена – политический. Но России от этого не легче, а будет даже хуже. Демократы считают, что Россия – это империя зла, и ее нужно давить любыми способами. Самый очевидный способ – это бороться с энергетическими проектами России», - считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Однако влияние Байдена может иметь двоякий эффект. С точки зрения нефти, Россия может выиграть от победы в США Байдена, считает Симонов.

«Для демократов, в том числе для Байдена, нефть и газ – это не приоритетная отрасль в американской экономике. Поэтому при Байдене нефтяников могут обложить новыми налогами в пользу зеленой энергетики. Обама в свое время чуть-чуть не успел ввести эти налоги. Байден к этому вернется. При его победе отношение к сланцам как ведущей индустрии, которую надо оберегать, которую надо кредитовать, может измениться. Ребята с Wall Street не в восторге, что их постоянно заставляют кредитовать отрасль, которая находится на грани рентабельности при нынешних ценах. А в ближайшей перспективе я не жду повышения цен на нефть. Они сохранятся в районе 40 долларов за баррель, что некомфортно для сланцевиков. Поэтому не исключаю сокращения добычи сланцевой нефти при Байдене», - говорит Симонов. Для российских нефтяников это хорошо, так как позиции конкурентов ослабнут, и можно будет снизить ограничения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

С другой стороны, есть риск, что Байден возобновит ядерную сделку с Ираном, которую Трамп разорвал в середине 2018 года. Американские санкции привели к падению добычи нефти в Иране, а победа Байдена позволит вернуть экспорт иранской нефти до 2 млн баррелей в сутки, предупреждает глава Международного энергетического форума и бывший высокопоставленный сотрудник Минэнерго США Джо МакМонигл. По его словам, скорее всего Иран увеличит добычу до 2 млн баррелей не сразу, но «мы увидим немедленный рост на 0,5 млн баррелей в сутки», а «для рынка нефти это очень-очень много».

«Если Байден вернется к политике Обамы, а именно Обама ранее вернул иранскую нефть на рынки, то этот фактор будет негативен для нас и для цены на нефть тоже»,- говорит Симонов.

По данным TankerTrackers, экспорт из Ирана уже резко вырос в сентябре, несмотря на санкции со стороны США. В сентябре он мог достигнуть 1,5 млн баррелей в день. «Это может быть связано с началом закупки нефти рядом государств, рассчитывающих на победу Байдена на президентских выборах», - отмечает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Однозначно сказать, кто был бы лучше для России, «Северного потока-2» и рубля – Байден или Трамп – сложно, признаются эксперты. С одной стороны, указывает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич , давление на российский газ при Байдене может быть ниже, «ослабление вашингтонского лобби, возможно, даст Газпрому вздохнуть свободней». С другой стороны, цены на нефть и газ обещают стать ниже.

При Трампе, с одной стороны, санкции оказались не столь резкими, как первоначально многие ждали. При нем цены на нефть, скорее всего, будут выглядеть лучше, хотя здесь, конечно, многое будет зависеть и от восстановления мировой экономики. «Однако его бесконечные торговые войны явно давили на мировой спрос на сырье и провоцировали на уход от рисков, то есть продажу доходных активов (включая рубль) и покупку защитных (долларов, иен, франков)», - добавляет Купцикевич.

Дмитрий Бабин считает, что для России более предпочтителен все же Трамп с точки зрения внешнеполитических рисков. «Еще со времен СССР, отношения с США традиционно ухудшались, когда президентом становился кандидат от демократической партии», - поясняет он.

«Для котировок нефти, рубля и российских активов предпочтительнее, чтобы действующий президент сохранил свой пост. Это лучше еще и потому, что у Байдена более жесткая позиция по геополитическим вопросам с Россией»,- считает Миронюк.

Между тем, рынок явно ставит на победу Байдена, о чем говорит распродажа доллара. В то время как курс доллара падает, курс юаня, наоборот, взлетел до 17-месячного максимума. Он укрепился в пятницу более чем на 1%. Это самый сильный рост за одну сессию более чем за четыре года. Одна из причин - инвесторы считают, что победит Байден, который закончит торговую войну с Китаем.