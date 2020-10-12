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Китай побеждает мир в восстановлении экономики

BFM.RUиещё 4
42 минуты назад
В то время как большая часть мира пытается не допустить, чтобы новые вспышки коронавируса тормозили хрупкое восстановление после рецессии, экономика Китая снова набирает обороты и завершит год более влиятельной, чем когда-либо, сообщает CNN.
Китай побеждает мир в восстановлении экономики
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС
Вторая по величине экономика мира стала единственной, кто избежал рецессии в этом году, поскольку COVID-19 вызвал локдаун и нанес ущерб бизнесу. Согласно летним прогнозам Всемирного банка, ожидается, что в этом году ВВП Китая вырастет на 1,6%, а мировая экономика в целом сократится на 5,2%.
Китай добился относительно быстрого восстановления с помощью нескольких мер, включая строгую изоляцию и политику отслеживания населения, направленную на сдерживание вируса. Правительство также выделило сотни миллиардов долларов на крупные инфраструктурные проекты и предложило денежные стимулы для поддержания расходов населения. Польза была очевидна, поскольку туризм и расходы восстановились во время напряженного праздничного периода «золотой недели».
К концу года доля Китая в мировом ВВП, вероятно, вырастет примерно на 1,1 процентного пункта, согласно расчетам CNN Business с использованием данных Всемирного банка.
В целом ожидается, что к концу 2020 года экономика Китая будет стоить около 14,6 триллиона долларов, что примерно эквивалентно 17,5% мирового ВВП.
Экономика,Всемирный Банк,CNN,
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