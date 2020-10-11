Крыму выделили 5 млрд рублей на возведение водозабора

«Опреснение нормальной морской черноморской воды обойдется, по словам представителя власти, 86 или 90 рублей за кубометр. Вот вы платите 3 или 5 рублей, а обойдется в 90. Понятно, что это очень дорогое удовольствие для Крыма, и в промышленных масштабах это проблему не решит, но в сумме может снять некую остроту ситуации, хотя бы для минимальной санитарной нормы воды. Вызывание осадков с помощью самолетов — это не то что шарлатанство, но иногда удается сделать, если в облаках вода есть. А если облаков с водой нет, то чего толку летать, керосин жечь, да еще мы должны вызвать эти осадки прямо над водосбором водохранилища, чтобы они не пролились куда-нибудь в лишнюю сторону, что пока представляет весьма сложную научную задачу. Водные ресурсы Крыма очень изменчивы. Мы можем иметь несколько лет много воды, несколько лет мало. Поэтому вопрос заключается в том, где бы ее хранить до следующего дефицитного периода. Поверхностных водохранилищ больше особо там не построишь, поэтому резерв есть — создание подземных хранилищ. Основная проблема — это экономное использование воды и ликвидация потерь, до 50% воды где-то теряется в дырявых трубах. Ну что это? И если мы в этом карьере что-то просверлим, то, возможно, в течение нескольких месяцев мы оттуда извлечем подземную воду. Вопрос заключается в том, а что дальше-то? Мы можем таким образом и загубить этот водозабор, если будем его переэксплуатировать, подтянется соленая вода, минерализованная вода».