Хуже девальвации: что ждет Россию до конца года

Обстановка, сложившаяся в стране, не вызывает никакой надежды на её скорое улучшение, считает известный российский экономист Михаил Хазин , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на телеканал «Царьград».

По всей видимости, с учётом всех имеющихся обстоятельств, ситуация до конца года в РФ будет лишь усугубляться. В экономике государства образовалось слишком много негативных факторов, обилие которых не даёт возможности полагаться на то, что российское руководство сможет как-то выйти из этой ситуации без потерь. Наоборот, либеральные чиновники, сидящие в Минфине Центробанке , по мнению Хазина, обязательно проведут девальвацию рубля, чтобы поддержать баланс доходной и расходной части бюджета.

Однако, на этот раз в отличие от схожей ситуации 2015 года и тогдашней девальвации, сейчас положение дел много хуже. Несколько лет назад девальвация стала ответом российский либералов лишь на самую первую волну санкций. С тех пор их стало гораздо больше, плюс прямо сейчас и США, и Европа норовят ввести ещё целый ряд новых ограничений. Кроме этого, к проблеме обесценивания денег прибавились ограничения, связанные с пандемией. Не стоит забывать и об обвале цен на углеводороды, продажа которых обеспечивает основные доходы бюджета.

В этой связи, обычным россиянам до конца года следует быть особенно внимательными, считает Хазин. За оставшиеся месяцы страну могут ждать новые потрясений, связанные, в частности, с результатами предстоящих выборов президента Америки. Если у них начнётся острая фаза гражданской войны, то доллар начнёт стремительно обваливаться, а т.к. российская экономика очень сильно привязана к этой валюте, ощутить это падение предстоит каждому рядовому гражданину нашей страны.