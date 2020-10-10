Названо спасение для рубля

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Эксперт рассказала, что спасет рубль 

Инвест-Форсайт 16 часов назад
После довольно длительного ослабления курс российского рубля начал расти. В том числе это происходит благодаря возросшему интересу инвесторов к риску и увеличению цен на нефть.
Как полагает Анна Зайцева, ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа ГК «Финам», дальнейшее укрепление рубля будет зависеть сразу от нескольких событий. Прежде всего, это ослабление санкционного давления на Россию, а также снижение геополитических рисков (речь идет о конфликте в Нагорном Карабахе). Кроме того, укреплению рубля будет способствовать нормализация ситуации с пандемией в мире. Пока же существенную поддержку рублю оказывают валютные интервенции Банка России и Минфина.
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«Это несколько ослабило пыл спекулянтов, игравших против рубля», — полагает Анна Зайцева.

Она также считает, что в случае стабилизации эпидемиологической обстановки в мире стоимость нефти может вернуться к уровням в $60.
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Экономика , Видео , Рынки , Анна Зайцева , Минфин , Центральный банк России
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