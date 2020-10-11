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"Черный вторник": чего ждать россиянам

Майк Габриелян
56 минут назад
Сегодня, 11 октября наступила очередная годовщина «черного вторника» 1994 года.
Тогда за один день курс вырос более чем на 27% — с 3081 до 3926 рублей за доллар. Эксперты выяснили, может ли сегодня рубль повторить мрачный сценарий 26-летней давности, пишет «ФАН».
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что в текущей ситуации невозможно повторение «черного вторника» 1994 года.
«Уровень инфляции находится на низких уровнях и строго отслеживается. Роста денежной массы за счет масштабной поддержки убыточных предприятий не наблюдается — используются другие инструменты для восстановления российской экономики. С начала октября ЦБ РФ значительно нарастил размер валютных интервенций на внутреннем рынке, чтобы поддержать курс национальной валюты», - заявил Деев.
Он отметил, что российская валюта сильно недооценена, по мере выхода экономики из кризиса, рубль может укрепиться к доллару и евро.
Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб также считает, что нынешняя экономическая ситуация, бюджет, денежно-кредитная политика кардинально отличаются от 1994 года.
«1994 год характеризовался сначала разгулом, а потом крахом финансовых пирамид, в которые вложилась существенная часть населения, огромным дефицитом бюджета, невозможностью собирать налоги», - отметил он.
Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что резкий обвал рубля невозможен. Даже при наличии негативных факторов, рубль будет ослабевать постепенно, а не терять 30% стоимости в день.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты оценили вероятность возврата рубля к курсам 2014 и 2016 годов.
Экономика,Видео,Артем Деев,Вадим Иосуб,Центральный банк России,
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