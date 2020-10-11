"Черный вторник": чего ждать россиянам

Он отметил, что российская валюта сильно недооценена, по мере выхода экономики из кризиса, рубль может укрепиться к доллару и евро.

Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что резкий обвал рубля невозможен. Даже при наличии негативных факторов, рубль будет ослабевать постепенно, а не терять 30% стоимости в день.