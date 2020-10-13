Подсчитан ущерб экономике США от коронавируса

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По подсчетам, около половины этой суммы связано с потерями ВВП в результате карантина и приостановки работы некоторых секторов экономики. Также значительный ущерб был нанесен из-за заболеваний и высокой смертности американцев. В соответствии с прогнозом, для средней семьи из четырех человек потери составят почти 200 тысяч долларов.

Сумма в 16 триллионов долларов равна примерно 90 процентов годового ВВП США. Это также вдвое больше, чем страна потратила суммарно на войны в Афганистане, Ираке и Сирии. Саммерс и Катлер отметили, что в своих расчетах исходили из оптимистического предположения, согласно которому распространение вируса в США удастся сдержать к осени 2021 года.