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Подсчитан ущерб экономике США от коронавируса

Lenta.ruиещё 10
1 час назад
Ущерб США от пандемии коронавируса может составить 16 триллионов долларов, заявил в статье бывший министр финансов страны Лоуренс Саммерс и экономист Гарвардского университета Дэвид Катлер. Об этом пишет Bloomberg.
Подсчитан ущерб экономике США от коронавируса
Фото: ReutersReuters
По подсчетам, около половины этой суммы связано с потерями ВВП в результате карантина и приостановки работы некоторых секторов экономики. Также значительный ущерб был нанесен из-за заболеваний и высокой смертности американцев. В соответствии с прогнозом, для средней семьи из четырех человек потери составят почти 200 тысяч долларов.
Сумма в 16 триллионов долларов равна примерно 90 процентов годового ВВП США. Это также вдвое больше, чем страна потратила суммарно на войны в Афганистане, Ираке и Сирии. Саммерс и Катлер отметили, что в своих расчетах исходили из оптимистического предположения, согласно которому распространение вируса в США удастся сдержать к осени 2021 года.
Во втором квартале этого года экономика страны сократилась на 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте власти США решили выделить два триллиона долларов для поддержки экономики страны, в мае правительство направило еще три триллиона долларов на эти цели.
Экономика,Компании,Рынки,Личный счет,Недвижимость,Дэвид Катлер,Лоуренс Саммерс,Гарвардский университет,Bloomberg,
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