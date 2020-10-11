Геополитика не давит: у рубля появились поводы для оптимизма

Рубль с начала октября продолжает укреплять свои позиции по отношению к доллару. Уходящую неделю курс российской валюты закончил на уровне 76,76 за доллар и 90,81 за евро. Как пояснил главный инвестиционный стратег «Открытие Брокер» Константин Бушуев , у «россиянина» есть сразу несколько причин для укрепления.

«Минфин увеличил с 7 октября продажи валюты в 2,3 раза — с 2,5 до 5,8 млрд рублей в день. Кроме того, с начала октября к продажам валюты подключился Банк России, продавая от сделки продажи акций Сбербанка валюты на 2,9 млрд рублей ежедневно. При этом стало известно, что регулятор выслал письма госкомпаниям — «Газпрому», «Роснефти» и «АЛРОСА» указания о сокращении валютных запасов компаний до уровня октября 2018 года», — комментирует аналитик новости курса доллара.

Эксперт отмечает, что цены на нефть Brent после экспирации очередного контракта с начала октября также полетели вверх. А инвесторы начали вновь активно покупать российские ОФЗ. После четырёх месяцев коррекции индекс цен российских гособлигаций RGBI показал восемь дней повышения подряд. Как следствие, если 29 сентября курс рубля подходил вплотную к отметке 80 рублей за доллар, то к концу пятницы 9 октября он уже укрепился до уровня 76,6.

Кроме того, геополитика постепенно начала отходить на второй план, и плохие новости не так давят на рубль. Ситуация в Белоруссии, вокруг отравления Навального, а также конфликт Армении с Азербайджаном постепенно начали затухать. Впрочем, в Киргизии, наоборот, конфликт достиг высшей точки, а действующий президент применил жёсткие меры против оппозиции.

Инвестиционный стратег отмечает, что Дональд Трамп очень быстро поправился после COVID-19. В среду он внезапно «тряхнул» рынки заявлением, что переговоры с демократами о новом пакете экономической помощи на 2,2 трлн долларов заморожены. А в четверг также внезапно заявил, что переговоры вновь возобновлены. Китайские инвесторы целую неделю отдыхали на праздниках, а, вернувшись, вынесли в пятницу основные китайские индексы CSI300 и Chinext вверх на +2,0% и +3,8% соответственно.