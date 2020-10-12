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Меры против COVID ударили по энергетике Евросоюза 

Прайм и ещё 36 1 час назад
Меры против COVID-19 ударили по энергетике Евросоюза
Фото: РИА Новости
Меры по борьбе с COVID-19 серьезно повлияли рынок энергетики ЕС, во втором квартале потребление газа в регионе упало на 10% к аналогичному периоду 2019 года, говорится в отчете Еврокомиссии.

"Широко распространенные меры изоляции, связанные с пандемией коронавируса COVID-19 в ЕС, серьезно повлияли на образ жизни, экономику и энергетические рынки во втором квартале 2020 года… Потребление газа в ЕС снизилось на 10% — до 8 миллиардов кубометров по сравнению со вторым кварталом 2019 года, в основном из-за падения спроса на газ в промышленности, сокращения использования газа в производстве электроэнергии и снижения потребностей в закачке в хранилища", — говорится в релизе.

Чистый импорт газа в ЕС упал на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российские поставки по трубопроводам покрывали 42% импорта, на втором месте были совокупные закупки СПГ — 25%, на третьем — трубопроводные поставки из Норвегии (23%).
Импорт СПГ во втором квартале 2020 года после динамичного роста в последние кварталы снизился на 3% к аналогичному периоду прошлого года, пишет ЕК. Соединенные Штаты, хотя и потеряли 7 процентных пунктов своей рыночной доли, остались крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, обеспечив 23% общего импорта ЕС и опередив Катар (22%) и Россию (18%).
Оценочный счет ЕС на импорт газа упал до самого низкого уровня за последние шесть лет и составил 6,2 миллиарда евро по сравнению с 15,8 миллиардами евро во втором квартале 2019 года. Это произошло в основном из-за падения цен на закупки этого вида топлива и уменьшения объемов поставок, сообщает ЕК.
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Комментарии
Экономика , Другое , ЕС , Еврокомиссия
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