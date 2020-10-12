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Власти РФ начнут спрашивать россиян, на что тратить бюджет 

Ura.Ru 38 минут назад
Распределение бюджета доверят россиянам
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Министерство финансов России нашло способ привлекать граждан к багоустройству. Ведомство намерено развивать практику инициативного бюджетирования.

«Граждане сами указывают властям, на решение каких проблем надо тратить деньги, следят за качеством работ, а потом больше ценят и берегут созданные при их участии объекты», — пишет газета «Ведомости».

По данным издания, что такой подход является одним из наиболее эффективных способов привлечения граждан к распределению денег из местных и региональных бюджетов для решения актуальных проблем.
Инициативное бюджетирование, как отмечается, впервые появилось в 1980-х годах в Бразилии, а сейчас применяется в 1700 городах 40 стран. В РФ такая практика впервые была применена в селах Ставропольского края в 2007 году. Позже этот инструмент поддержали «Единая Россия» и Объединенный народный фронт. С 2015 года в стране на базе Научно-исследовательского финансового института Минфина работает Центр инициативного бюджетирования. В 2019 году россияне вложили 1,2 млрд рублей в благоустройство территорий.
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Экономика , Экономика России , Единая Россия , Минфин , Ведомости
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