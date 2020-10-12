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Кудрин не исключил, что спад ВВП России в 2020 году превысит 5% 

ТАСС и ещё 1 15 минут назад
«Потери будут выше»: Кудрин поспорил с кабмином о ВВП
Фото: РИА Новости
Прогнозы правительства по росту экономики России в 2020-2023 годах слишком оптимистичны и не учитывают вторую волну коронавируса, заявил в интервью ТАСС глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По его мнению, спад ВВП страны в 2020 году превысит 5%, а в 2022-2023 годах экономика будет расти темпами не выше 2,5%.

"На мой взгляд, правительство слишком оптимистично оценивает ближайшие перспективы. Оно считает, что после падения этого года экономический рост в 2021-м составит более 3%. Но в прогноз не заложена вторая волна COVID-19, которая, увы, уже началась. Высока вероятность, что и этот год будет закрыт с более низкими показателями, и в первом квартале 2021-го экономике России придется столкнуться с определенными трудностями. ВВП может снизиться сильнее", — сказал Кудрин.

"В кризисном 2020 году падение валового внутреннего продукта составит, по последним оценкам Минэкономразвития, около 4%. Думаю, падение будет больше — от 4 до 5% и выше", — добавил он.
"И в 2022-2023 годах вряд ли выйдем на цифру роста более 2,5%. Чтобы экономика поднималась быстрее, должно быть другое соотношение факторов, того, что называют структурными сдвигами", — добавил он.
Кудрин не исключил также, что потери для малого и среднего бизнеса от ограничений будут сильнее, чем предполагало правительство.

"Я вижу конкретные факторы. При прогнозе трудно учесть их все, тем не менее… Полагаю, мы еще не досчитали последствия по малому и среднему бизнесу. Вероятно, потери будут выше, чем оценивает правительство", — сказал Кудрин.

Согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития в сентябре, ВВП России в текущем году будет падать медленнее, чем прогнозировалось в мае: на 3,9% вместо 5%. Министерство ожидает, что в последующие годы экономика России перейдет к росту: в 2021 году ВВП будет расти на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023 году — на 3%.

Слишком жесткий бюджет

По мнению главы Счетной палаты, в сложившихся условиях расходы бюджета на поддержку экономики стоило бы увеличить.

"Мы еще не вышли из кризиса, и я считаю, что у нас хватает ресурсов, чтобы сделать бюджет мягче с точки зрения увеличения расходов и поддержки экономики, которая в этом нуждается. У нас недостаточно средств вкладывается в инфраструктуру, здравоохранение, образование. Думаю, надо обязательно увеличивать расходы. Вместо этого по целому ряду направлений в следующем году запланировано сокращение на 10%. Без этого стоило бы обойтись", — сказал Кудрин.

"Откровенно говоря, уже устал твердить, что надо иначе распределять госбюджет. У нас недостаточное качество рабочей силы. И количественно ее не хватает. Кроме того, идет сокращение трудоспособного населения, а пенсионная реформа лишь частично компенсирует этот процесс", — отметил он.
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Комментарии
Экономика , Алексей Кудрин , Счетная палата , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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