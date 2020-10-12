Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.80
$
77.20
90.81
91.10
Прогноз
19.10 – 26.10
$
77.83
91.59
Индексы и котировки Brent
42.38
–0.07 Золото
1927.29
+0.06 РТС
1158.82
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.10
1.1817
+0.0153
28.09
1.1664
08.10
30.09
16.09

Американцы приготовились наводнить Европу газом 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Американские производители сжиженного природного газа (СПГ) приготовились наводнить Европу сырьем на фоне восстановления цен на топливо. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Стоимость газа на крупнейшем газовом хабе Европы — TTF — 12 октября 2020 составила 186,3 доллара за тысячу кубометров, фьючерс на ноябрь превысил 187 долларов. Это максимальный уровень с начала декабря 2019 года и намного выше минимумов мая 2020 года, когда тысяча кубометров торговалась за 34 доллара, отмечает издание. В Центральной Европе на немецком хабе NCG и австрийском Баумгартене (CEGH), где потребители получат в основном российский газ, цены на несколько долларов ниже, поскольку сырье подешевело с начала четвертого квартала.
Германия идет на крайние меры ради российского газа
Издание отмечает, что на котировки в Западной Европе влияют поставки сжиженного газа, которые в течение лета сильно сократились и теперь значительно ниже уровня прошлого года. Однако текущий рост цен позволяет американским производителям покрыть расходы на сжижение и перевозку СПГ в Европу. Так, фьючерсы на газ на американском хабе Henry Hub уже выросли на декабрь, январь и февраль до 3,22 доллара за MMBtu (126 долларов за тысячу кубометров), 3,359 за MMBtu (131,8 доллара за тысячу кубометров) и 3,315 доллара за MMBtu (130 долларов за тысячу кубометров) соответственно. Еще 21 сентября площадка фиксировала исторический ценовой минимум в 52 доллара за тысячу кубометров на фоне ураганов Лаура и Салли, из-за которых работа СПГ-терминалов на побережье Мексиканского залива фактически полностью остановилась.
Аналитики S&P полагают, что восстановление спроса и рост цен на сжиженный природный газ в Азии позволит вывести производство американского СПГ на полную мощность к концу четвертого квартала. Если цены на газ в Европе не снизятся, к ноябрю 2020 года загрузка американских заводов по сжижению вернется на докризисный уровень, считает Дмитрий Маринченко из Fitch. В то же время, по его оценке, спрос на газ в Европе будет сдерживаться из-за заполненности подземных хранилищ (ПХГ) на 95 процентов, а также угрозы дополнительных локдаунов. В этой ситуации российский трубопроводный газ в четвертом квартале может получить преимущество перед американским из-за нефтепродуктовой индексации, которая делает цены более предсказуемыми, считает аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов.
Последние новости
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса Генерал ФСБ объяснил увеличение числа дел о шпионаже в России Генерал ФСБ объяснил увеличение числа дел о шпионаже в России Доктор Мясников рассказал о способе распознать у себя рак Доктор Мясников рассказал о способе распознать у себя рак
Комментарии 87
Экономика , Видео , Дмитрий Маринченко , Сергей Капитонов , Fitch Ratings
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве закрыли отделение крупного банка
В Москве закрыли отделение крупного банка
Рубль может вернуться к курсам 2014 и 2016 годов
Рубль может вернуться к курсам 2014 и 2016 годов