ЦБ анонсировал появление цифрового рубля

Банк России представил консультационный доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты. В частности, регулятор проанализировал возможные варианты реализаций цифрового рубля, его преимущества и сферы применения. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

"Банк России нацелен на то, чтобы система денежного обращения соответствовала меняющимся потребностям граждан и бизнеса, способствовала внедрению инноваций как на финансовом рынке, так и в экономике в целом. Поэтому Банк России проводит оценку возможностей и перспектив выпуска цифровой формы российской национальной валюты — цифрового рубля", — говорится в докладе.

Согласно документу, цифровой рубль станет дополнительной формой денег, обращаясь наряду с наличными и безналичными рублями. Цифровой рубль по аналогии с наличными деньгами будет иметь уникальный цифровой код и выпускаться Банком России. При этом использовать цифровую валюту можно будет даже при отсутствии интернета, однако для реализации такой возможности необходима разработка специальной инфраструктуры.

Также выпуск цифровой валюты открывает дальнейшие возможности для развития дистанционных платежей и расчетов. Таким образом, цифровой рубль в случае его внедрения объединит в себе свойства и преимущества наличных и безналичных денег, резюмируют в ЦБ. При этом цифровая валюта будет доступна всем субъектам экономики и будет храниться на индивидуальных электронных кошельках, открытых непосредственно в платежной системе ЦБ РФ.

Тем не менее в документе отмечается, что решение о выпуске цифрового рубля пока не принято, а его внедрение все еще требует дальнейшей проработки. "Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, еще рано говорить о тех или иных сроках его внедрения. Но, на наш взгляд, уже сейчас необходима активная и глубокая проработка данного вопроса — как с экономической, так и технологической точки зрения", — указано в докладе.

Так, регулятор совместно с обществом, экспертами и участниками финансового рынка планирует провести широкое обсуждение всех аспектов выпуска цифровой валюты, а представленный консультационный доклад является первым шагом в этой работе.