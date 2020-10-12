Для малоимущих россиян придумали новую льготу 

Комиссия Общественной палаты (ОП) России по ЖКХ и строительству разработала законопроект, вводящий субсидии на аренду жилья для малоимущих. Об этом пишут «Известия».

По задумке авторов, субсидии будут выплачивать, если расходы семьи на аренду квартиры превышают предельно допустимую долю в семейном бюджете (эта доля будет зависеть от региона и среднего дохода его жителей).

В рамках новой программы арендовать жилье можно будет в любом доме, необязательно только по договору социального найма. Для получения субсидий россиянам нужно будет обращаться в региональные службы соцподдержки. Если законопроект будет принят, на реализацию программы станут каждый год выделять около 400 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Глава комиссии ОП Светлана Разворотнева объяснила, что из-за программы приватизации жилья в стране сокращается фонд социальных квартир, а у регионов не хватает денег на строительство новых. В итоге людям приходится стоять в очередях за соцжильем десятилетиями.

Разворотнева напомнила, что в России более ста категорий граждан, имеющих право на жилищную поддержку, в том числе люди с инвалидностью, ветераны войн, малоимущие и семьи, в которых площадь жилья на одного члена меньше социальной нормы.

Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая отметила, что в квартире, где живут три человека, на каждого из них положено не менее 18 квадратных метров.

Как сообщал «Рамблер», ранее новую налоговую льготу предложили ввести ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

По их мнению, россияне, которые будут самостоятельно копить на пенсию, должны получать налоговый вычет с лимитом для исчисления размера льготы в 400 тысяч рублей.

По задумке НПФ, благодаря вычету россияне смогут каждый год возвращать до 52 тысяч рублей с добровольных взносов.